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拾荒婦「紙箱澆水增重」　網搖頭：後果更慘

拾荒婦「紙箱澆水增重」　網搖頭：後果更慘

▲一名男網友看到拾荒婦人在紙箱上澆水，詢問其是否用水增重以變賣更多錢。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

民眾經常可在路上看到拾荒老人撿拾紙箱、寶特瓶等物回收變賣，而為了能夠換到更多的金額，也有人私底下「偷吃步」作弊；近日就有一名男網友在抖音上傳影片，指一名拾荒婦人為了能夠變賣更多的錢在紙箱上灑水，不少網友看過影片後則紛紛搖頭，「這樣反而更不划算。」

原PO在抖音平台上傳兩則影片，其中一則內容為，一名拾荒婦人在蔬菜洗滌區，對著自己辛苦收集來的大量紙箱上灑水；拍攝的男網友在影片中向老婦人詢問，「灑水是為了增重嗎？」對方則老實點頭回應，「今天沒有賣，要後天才賣，啊這是乾的啊，要濕的才有錢。」男子聽完後則笑笑回答，「厲害，懂弄喔！」

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影片曝光後，許多網友紛紛留言表示，其實老婦人的做法是錯誤的，因為現在有許多業者看到紙箱濕了反而會直接扣錢，「這方法很賭，被發現會扣重，還可能被扣到比原本重量輕」、「會重扣很多或不收」、「其實去回收會被扣水重，業者沒那麽傻，很多灑水是為了怕白天著火（煙蒂之類的）」、「紙箱灑水有幾個好處，一不易燃，二較不易飛，三增加重量，但不道德。」

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