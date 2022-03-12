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上海疫情升溫　迪士尼樂園宣布「憑陰性證明入園」

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▲疫情升溫，上海迪士尼樂園雖仍持續開放，但增加多項防疫措施。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情升溫，上海迪士尼樂園11日晚間宣布，即起將進一步優化調整疫情防控措施，實行限流開放，樂園內的大部分景點和娛樂項目將控制客流量，劇院演出將暫停，並且從13日起，所有遊客必須出示24小時內的核酸檢測陰性報告方可進入樂園。

上海迪士尼樂園表示，為落實全市疫情防控的相關要求，保障遊客和演職人員的安全和健康，即日起，上海迪士尼度假區將進一步優化調整疫情防控措施，上海迪士尼樂園將實行限流開放。此外，樂園內的大部分景點和娛樂項目將控制客流量，劇院演出將暫停。

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

上海迪士尼樂園指出，自3月13日起，所有遊客必須出示進入上海迪士尼度假區時24小時內的核酸檢測陰性報告。

上海迪士尼樂園要求，所有遊客在進入上海迪士尼度假區時必須出示有效身份證或旅行證件、綠色健康碼、綠色通信大數據行程卡（行程卡），現場掃描「一網通辦」單位張貼碼以確保行程可追溯，並在進入上海迪士尼樂園時出示有效的上海迪士尼樂園預約碼。在度假區遊玩時，遊客必須全程佩戴口罩，無論室內外（僅用餐時除外），並嚴格保持安全距離。

此外，上海迪士尼強調，所有演職人員均將按要求定期進行核酸檢測，度假區內的衛生消毒頻次也將進一步增加。

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

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