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陳其邁怒禁「高雄式騎法」還出人行道！1天開出427張罰單

記者陳宏瑞、鄒鎮宇／高雄報導

住在高雄的亞太商業航空新聞《Orient Aviation》的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewsk日前透過推特貼出影片、發文指出，高雄機車騎到人行道上的問題非常嚴重。對此，市長陳其邁10日要求警方嚴格執法，讓全市員警動員取締，1天開出427張罰單，皆依違反《道路交通管理處罰條例》45條1項6款，處最高1800元罰鍰。

針對記者報導，陳其邁10日上午表示，人行道本來就是行人的專屬通道，嚴禁機車通行，騎這麼快實在不應該，因此要求警察局嚴格執法，禁止機車在人行道騎車。

▲Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski，下同）

▲Tomasz Śniedziewski拍下騎士在人行道上飆速的畫面。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

在陳其邁下令後，高雄市警局10日晚間表示，10日共有428名騎士違反《道路交通管理處罰條例》45條1項6款，並依法開罰。此外，高市警2022年截至2月共取締2131件。

高市警局表示，警方將持續執法以維護用路人權益，同時提醒並呼籲民眾遵守交通規則，共同維持良好的交通環境，另如有停車需求，需經過人行道，建議以牽行方式移動。

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