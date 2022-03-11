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社會 社會焦點 保障人權

男遭家暴增1.7成！　知名YouTuber遭新婚妻爆打...他提告求助

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家暴印象一般停留在女生遭肢體甚至性暴力，但2020年男性遭暴力，通報人數竟比上年多出5727人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台灣俗諺語說「驚某大丈夫，拍某豬狗牛」（怕老婆是能屈能伸男子漢，打老婆男人是豬狗），這句話恐過時，根據衛服部保護司統計，2019年男性通報家暴人數為33498人，2020年男性被害人為39225人，高出1.7成，也隱含著堂堂男兒，受另一半精神、肢體暴力對待，漸漸會選擇勇敢站出來，不再隱忍。

▼男性家庭暴力通報人數2019年為33498人，2020年多出5727人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼男性被家暴人數增加。（圖／記者黃宥寧翻攝）

根據通報統計顯示，女性家暴被害人仍是比率較高的，但男性被家暴人數從2020年數字得知，比較前一年竟多出5727人，多出1.7成。男性家暴被害人多是受到親密關係暴力居多。

▼YouTuber「台南Josh」年初遭老婆Amber家暴痛打。 （圖／翻攝自台南Josh IG）

▲▼ （圖／翻攝自台南Josh IG）

今年初，知名YouTuber「台南Josh」，遭結婚半年多擁有跆拳道黑帶妻子Amber家暴痛打，妻子更將家裡砸到一團亂，四處用紅筆寫下「死死死媽寶」字眼，更不停傳訊到家庭群組咒罵公婆：「甚至說要做出傷害寵物狗的行為。」事後台南Josh也到派出所做筆錄，對妻子提告傷害、毀損，保護令則委請律師申請。

刻板印象總認「女人弱勢，男人強勢」，但站在法律前人人平等，若被告或犯罪嫌疑人犯家庭暴力罪或違反保護令罪嫌疑重大，且有繼續侵害家庭成員生命、身體或自由之危險，在量刑時，更不會因身分或是性別，而獲有差別待遇。

神川法律事務所律師沈川閔解釋，過去男性受家暴恐藏黑數，因為被家暴的男人通常會因為愛面子，或是擔心被調侃，選擇隱忍；但近些年性別平權意識抬頭，許多男性家暴被害人也較願意站出來捍衛自己權益。

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