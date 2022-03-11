　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／娶我吧！　愛情就像數學一樣不成功換個再試

文／賴賴

▲▼娶我吧！。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

雖然是老梗，不過這種鋼鐵效果百年不變，節奏起承轉合都是套路，但是搭配時下不同情境，產生不同變化，劇情流暢情節溫暖，加上視覺設計對比差異，商業包裝的愛情片，還是不錯看，看完心情不錯的娛樂片。

從過去的國際巨星到現在增加網路效果，平凡老師遇上大明星也可以變成網紅，愛情就是因為不可能才可貴，這種階級對比條件對比和視覺對比，產生的感官豐富趣味性，加強非一線大牌才能到位的可行性，資深俊男美女仍能駕馭老梗愛情片，好看。


片　　名：娶我吧！
英文片名：Marry Me
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2022-02-11
片　　長：01時52分
導　　演：凱特寇伊若(Kat Coiro)
演　　員：歐文威爾森(Owen Wilson) 、 珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez) 、 烏特卡什安邦德卡爾(Utkarsh Ambudkar) 、 莎拉席維曼(Sarah Silverman) 、 吉米法倫(Jimmy Fallon) 、 布萊迪努恩(Brady Noon)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

《娶我吧！》一片充滿了珍妮佛洛佩茲與全球拉丁音樂巨星馬盧瑪的原創音樂，珍妮佛洛佩茲在片中飾演一名流行音樂天后凱特薇迪茲，歐文威爾森則飾演一名數學老師查理吉爾伯，這一對完全不認識的陌生人竟然同意要先結婚，然後再認識對方。這是一個非典型的愛情故事，描述兩個完全不同的人，試圖在現今個人價值都建立在社群網站得到的按讚數和追蹤人數之上的網路社會中，尋找真實的情感。《娶我吧！》是一個關於名氣、婚姻和社群媒體的現代愛情故事。

流行天后凱特薇迪茲（珍妮佛洛佩茲 飾）和爆紅的性感流行音樂巨星巴斯提恩（音樂巨星馬盧瑪銀幕處女作）是全球最夯的音樂雙人組合。正當他們的全新洗腦暢銷單曲《娶我吧》在流行音樂排行榜上迅速攀升之際，他們也打算舉辦一場盛大的直播演唱會，在他們粉絲的見證下，宣布他們即將結婚的好消息。

離婚的高中數學老師查理吉爾伯（歐文威爾森 飾）被他女兒露（HBO影集《美麗心計》克蘿伊科爾曼 飾）和他最好的朋友（莎拉席佛曼 飾）拉去看這場演唱會。當凱特在演唱會就快開始的時候得知巴斯提恩正在跟她的助理搞外遇，她就在舞台上突然精神崩潰，開始質疑愛情、真實和忠誠。正當她的感情世界分崩離析之際，她卻無意間和觀眾席中的一個陌生男子兩眼相對。

假如你知道的讓你徹底失望，那麼或許你不知道的才是真正的解答，懷抱著這樣的心情轉折，而且在一整個失心瘋的情況之下，凱特決定和查理結婚。這一開始看起來是個衝動的決定，後來卻意外演變成一段美妙的愛情。但是當所有人都想要拆散他們的時候，一個具有普世性的問題就浮現上來：兩個來自完全不同世界的人，是否能夠跨越他們之間巨大的鴻溝，共同建立一個他們都有歸屬感的感情關係？

▲▼娶我吧！。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲兩位天王結成連理成為粉絲佳話，卻男生劈腿，婚禮現場媒體大爆料。

▲▼娶我吧！。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲第一次參加演唱會的數學老爸，被挑上去結婚。

▲▼娶我吧！。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這隻狗演員很入戲。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
快訊／她偷聽電話進場！　內線交易秒賺6千萬
陸劇男神閃婚　老婆正臉曝光「激似林志玲」
林北壞掉了！教召開「無敵星星」要全休　醫官曝好興奮畫面
快訊／1個月後解封？　陳時中：有這個可能
日本與烏同在宣言驚見繁中版！　悄對台灣傳1訊息
月薪「台北4萬、嘉義3萬」怎選？　鳳梨揭2優勢：我選嘉義
普丁最新談話！沒在怕西方制裁　警告更大反彈

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／娶我吧！　愛情就像數學一樣不成功換個再試

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

當身障空氣！公車司機拒載6次　冒險「肉身擋車」被酸要拿牌子

瘋電影／娶我吧！　愛情就像數學一樣不成功換個再試

西蒙斯回費城遭狂噓大秀暴扣　瑞佛斯：為何要談論一個穿便服的人

憂通膨壓垮學校營養午餐　王婉諭：訂定專法建立採購、議價機制

先收藏起來！最強日本西九州旅遊攻略　三天兩夜玩遍長崎、佐賀

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！凌晨連發7符號　洩感情現況

快訊／桃園3國小二採全陰！鄭文燦宣布：下周一復課

快訊／宋恭源女密友被起訴！獨扛「偷聽電話」　內線交易秒賺6千萬

陸單日本土飆破新高！累計破千「397+703」　遍及18個省份

意外！歐洲央行提前結束QE　為年底升息鋪路

吳斯懷遭酸舔中　蘇貞昌：贊同中國不是台灣主流民意

綠營有人推銷「陳建仁選北市」　他：要用2022來卡2024

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

名家熱門新聞

愛情就像數學一樣不成功換個再試

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

我就這樣糊裡糊塗地往前走

超市火鍋肉片變出5道美味料理

若非繁衍保種婚姻意義為何

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

打造無敵鐵金剛的格拉庫

情慾強烈的亂倫血緣

老王：台灣工程界的黑暗面

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

更多熱門

相關新聞

若非繁衍保種婚姻意義為何

若非繁衍保種婚姻意義為何

艾瑪（瑪倫艾格特 飾）是柏林佩加蒙博物館的一名科學家。為獲取研究經費，她同意參與一項科技新品的試用：廠商會提供完美仿真人，並依照她的意識與潛意識、量身訂製出專屬她的夢幻生活伴侶。

靈鷲山分享成功女性學佛故事

靈鷲山分享成功女性學佛故事

當決策者喪心病狂的時候

當決策者喪心病狂的時候

我就這樣糊裡糊塗地往前走

我就這樣糊裡糊塗地往前走

為了成就鐵塔犧牲愛情的美麗故事

為了成就鐵塔犧牲愛情的美麗故事

關鍵字：

瘋電影娶我吧！賴賴歐文威爾森(Owen Wilson) 珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)

讀者迴響

熱門新聞

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

郭品超疑閃婚！認愛小19歲女星6個月後「婚紗照外流」

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

被這對男女害慘！「現金卡」23年前一堆人辦

即／中和3屁孩開賓士狂飆　警開3槍1人中彈

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面