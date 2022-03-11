瘋電影／娶我吧！　愛情就像數學一樣不成功換個再試

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然是老梗，不過這種鋼鐵效果百年不變，節奏起承轉合都是套路，但是搭配時下不同情境，產生不同變化，劇情流暢情節溫暖，加上視覺設計對比差異，商業包裝的愛情片，還是不錯看，看完心情不錯的娛樂片。

從過去的國際巨星到現在增加網路效果，平凡老師遇上大明星也可以變成網紅，愛情就是因為不可能才可貴，這種階級對比條件對比和視覺對比，產生的感官豐富趣味性，加強非一線大牌才能到位的可行性，資深俊男美女仍能駕馭老梗愛情片，好看。



片 名：娶我吧！

英文片名：Marry Me

類 型：愛情、喜劇

上映日期：2022-02-11

片 長：01時52分

導 演：凱特寇伊若(Kat Coiro)

演 員：歐文威爾森(Owen Wilson) 、 珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez) 、 烏特卡什安邦德卡爾(Utkarsh Ambudkar) 、 莎拉席維曼(Sarah Silverman) 、 吉米法倫(Jimmy Fallon) 、 布萊迪努恩(Brady Noon)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球



劇情大綱

《娶我吧！》一片充滿了珍妮佛洛佩茲與全球拉丁音樂巨星馬盧瑪的原創音樂，珍妮佛洛佩茲在片中飾演一名流行音樂天后凱特薇迪茲，歐文威爾森則飾演一名數學老師查理吉爾伯，這一對完全不認識的陌生人竟然同意要先結婚，然後再認識對方。這是一個非典型的愛情故事，描述兩個完全不同的人，試圖在現今個人價值都建立在社群網站得到的按讚數和追蹤人數之上的網路社會中，尋找真實的情感。《娶我吧！》是一個關於名氣、婚姻和社群媒體的現代愛情故事。



流行天后凱特薇迪茲（珍妮佛洛佩茲 飾）和爆紅的性感流行音樂巨星巴斯提恩（音樂巨星馬盧瑪銀幕處女作）是全球最夯的音樂雙人組合。正當他們的全新洗腦暢銷單曲《娶我吧》在流行音樂排行榜上迅速攀升之際，他們也打算舉辦一場盛大的直播演唱會，在他們粉絲的見證下，宣布他們即將結婚的好消息。



離婚的高中數學老師查理吉爾伯（歐文威爾森 飾）被他女兒露（HBO影集《美麗心計》克蘿伊科爾曼 飾）和他最好的朋友（莎拉席佛曼 飾）拉去看這場演唱會。當凱特在演唱會就快開始的時候得知巴斯提恩正在跟她的助理搞外遇，她就在舞台上突然精神崩潰，開始質疑愛情、真實和忠誠。正當她的感情世界分崩離析之際，她卻無意間和觀眾席中的一個陌生男子兩眼相對。



假如你知道的讓你徹底失望，那麼或許你不知道的才是真正的解答，懷抱著這樣的心情轉折，而且在一整個失心瘋的情況之下，凱特決定和查理結婚。這一開始看起來是個衝動的決定，後來卻意外演變成一段美妙的愛情。但是當所有人都想要拆散他們的時候，一個具有普世性的問題就浮現上來：兩個來自完全不同世界的人，是否能夠跨越他們之間巨大的鴻溝，共同建立一個他們都有歸屬感的感情關係？

▲兩位天王結成連理成為粉絲佳話，卻男生劈腿，婚禮現場媒體大爆料。

▲第一次參加演唱會的數學老爸，被挑上去結婚。

▲這隻狗演員很入戲。

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