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瘋電影／世界上最爛的人　我感覺自己從來沒有想清楚

文／賴賴

▲▼世界上最爛的人。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

「我感覺自己從來沒有想清楚，我就這樣糊裡糊塗地往前走。」

由於看到知名編劇的推薦，特別來觀賞，就在觀影過程中，突然頓悟原來自己也是個「世界上最爛的人」，因為片名的定義不知道是因為劈腿，還是一事無成，總之這部電影寫的根本就是我們圍繞身邊十公分就可以碰處到的人類，誰沒有在感情世界裡做過不可告人的事情？劇本和腳色和導演，有著完美的組合感，這不是商業電影，卻是讓我們看完有一肚子心得好作品。

感同身受大概是這部電影看完最大的衝擊點，怎麼有辦法把幾件事情堆放在一起，令人如此立體感受是編劇導演最強的敘事能力，海報這張女人爬牆照，笑得花枝亂燦美如鮮花，愛情不就是如此照耀著女性，但愛情本來就不能永恆，劈腿這件事情就變成命運的捉弄。

最後聰明的女孩終究對賀爾蒙男乏味，沒有對等的腦汁互通，沒有靈性彼此萃取吸引力引導，賀爾蒙就只是騙人類繁殖的春藥，非常非常精緻的作品，好久沒看到這麼令人有話題性的百年佳作，女性文青角度，非娛樂片，五顆星推薦。

片　　名：世界上最爛的人
英文片名：The Worst Person in the World
類　　型：劇情
上映日期：2022-02-18
片　　長：02時07分
導　　演：尤沃金提爾(Joachim Trier)
演　　員：蕾娜特萊茵斯薇(Renate Reinsve) 、 安德斯丹尼爾森李(Anders Danielsen Lie) 、 赫伯特諾德魯姆(Herbert Nordrum) 、 漢斯奧拉夫布雷內(Hans Olav Brenner)
國　　家：挪威、法國、瑞典、丹麥
語　　言：挪威語
發行公司：好威映象


劇情大綱

「我感覺我從來沒想清楚過，就這樣糊里糊塗地往前走。」

即將滿30歲的茱莉，人生總是一團亂。已經糟蹋了許多天份的她，對生活不安現狀，對未來仍在摸索，就連一直想跟她定下來的當紅漫畫家男友艾克索也受波及。某天晚上，她闖進一個不知名的派對，意外邂逅年輕迷人的小鮮肉艾文。很快地，她甩了年紀大她許多的艾克索，不顧一切跳進另一段新的關係裡，渴望能為自己帶來新的轉變。隨著日子繼續前進，不斷交織的衝動和遺憾卻也終將讓她意識到，那些人生中曾經做出的抉擇早已離她遠去⋯⋯。

【關於電影】

《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》導演尤沃金提爾的奧斯陸三部曲最終章。《世界上最爛的人》是一部關於當今現代人愛情的悲喜劇，既帶有魔幻色彩又極為深刻寫實，同時更能窺見導演論述的成熟、回望與蛻變，亦是對無常人生的一種釋懷。也許當你擁有了人生的所有可能，卻還是覺得自己是世界上最爛的人？

▲▼世界上最爛的人。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲愛上自己的教授，擁有永遠都學不完的知性伴侶，卻少了什麼。

▲▼世界上最爛的人。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲年齡相近，互相吸引的好奇心，無法撐住永恆。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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