瘋電影／黑光行動　當決策者喪心病狂的時候

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然是老梗，不過這種鋼鐵效果百年不變，節奏起承轉合都是套路，內容標榜的是全世界的人都知道這位最強老爹在做髒事，這部片的劇本很淺，就是一部打發時間的汽車動作片，而最強老爹也已經變成最強阿公，過程中其實也沒感覺到他強，整部電影整體感就是有連恩尼遜。

前面鋪陳說了許多探員被滅口，巡查真正原因，終於找到原因之後，導演便快速地讓男主重享天倫樂，就是一部打發時間的電影，不必太認真劇本。



片 名：黑光行動

英文片名：Blacklight

類 型：動作、犯罪

上映日期：2022-02-25

片 長：01時44分

導 演：馬克威廉斯(Mark Williams)

演 員：連恩尼遜(Liam Neeson) 、 艾美瑞佛蘭普曼(Emmy Raver-Lampman) 、 艾登昆恩(Aidan Quinn) 、 泰勒約翰史密斯(Taylor John Smith)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：威視



劇情大綱

撼動國土陰謀，唯有他能翻轉一切！

崔維斯布洛克（連恩尼遜 飾）是一名效力於FBI 局長蓋伯羅賓森（艾登昆恩 飾）進行秘密行動的鬼影探員，長年來暗中替政府「處理」了不少危機。某次當他執行一項秘密行動時，卻意外深陷致命危機，崔維斯和女記者米拉瓊斯（艾美瑞佛蘭普曼 飾）循線追查後驚覺，原來美國政府以國安為由正秘密謀殺許多無辜的人，天人交戰的崔維斯必須得限時內揭開陰謀找出真相，並設法翻轉這一切……

▲整部戲就垃圾車橋段最精采。

▲壞人通常都是有錢有勢。

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