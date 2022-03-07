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瘋電影／黑光行動　當決策者喪心病狂的時候

文／賴賴

▲▼黑光行動。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

雖然是老梗，不過這種鋼鐵效果百年不變，節奏起承轉合都是套路，內容標榜的是全世界的人都知道這位最強老爹在做髒事，這部片的劇本很淺，就是一部打發時間的汽車動作片，而最強老爹也已經變成最強阿公，過程中其實也沒感覺到他強，整部電影整體感就是有連恩尼遜。

前面鋪陳說了許多探員被滅口，巡查真正原因，終於找到原因之後，導演便快速地讓男主重享天倫樂，就是一部打發時間的電影，不必太認真劇本。


片　　名：黑光行動
英文片名：Blacklight
類　　型：動作、犯罪
上映日期：2022-02-25
片　　長：01時44分
導　　演：馬克威廉斯(Mark Williams)
演　　員：連恩尼遜(Liam Neeson) 、 艾美瑞佛蘭普曼(Emmy Raver-Lampman) 、 艾登昆恩(Aidan Quinn) 、 泰勒約翰史密斯(Taylor John Smith)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：威視


劇情大綱

撼動國土陰謀，唯有他能翻轉一切！

崔維斯布洛克（連恩尼遜 飾）是一名效力於FBI 局長蓋伯羅賓森（艾登昆恩 飾）進行秘密行動的鬼影探員，長年來暗中替政府「處理」了不少危機。某次當他執行一項秘密行動時，卻意外深陷致命危機，崔維斯和女記者米拉瓊斯（艾美瑞佛蘭普曼 飾）循線追查後驚覺，原來美國政府以國安為由正秘密謀殺許多無辜的人，天人交戰的崔維斯必須得限時內揭開陰謀找出真相，並設法翻轉這一切……

▲▼黑光行動。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲整部戲就垃圾車橋段最精采。

▲▼黑光行動。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲壞人通常都是有錢有勢。

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