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瘋電影／我是你的完美男友　若非繁衍保種婚姻意義為何

文／賴賴

▲▼我是你的完美男友。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這種機器人如果問市，相信人類很快就不必繁衍了，沒有人想要和真人生活，一個可以任勞任怨的做牛做馬，沒有負面情緒沒有經濟需求的機器人，男的帥又聰明女的美又溫柔，誰還要跟人類共同生活，去追求那生活中百分之五的快樂，而必須付出95%的風險，電影有著強而有力的為未來思考的程度。

老了有個機器佣人照顧確實是真的很需要，能夠設計一個機器佣人陪伴老人，這才是真正解決社會問題的最大好處，從電影中看到許多中年單身的內在恐慌，老而無伴或無子嗣能為自己在無助時，成為依靠，在現在這個社會仍然是一項投資，但是真正的心靈伴侶的依賴，由女主的體驗，可以想像仍然無解，去依靠一個機器人男友，是否反而使人喪失與真人交往社交功能，這是一部從很多角度去反思，卻很可能快速成真的未來進行式，電影相當有內涵。


片　　名：我是你的完美男友
英文片名：I’M Your Man
類　　型：愛情、劇情、喜劇
上映日期：2022-02-25
片　　長：01時48分
導　　演：瑪麗亞施拉德(Maria Schrader)
演　　員：瑪倫艾格特(Maren Eggert) 、 丹史蒂文斯(Dan Stevens) 、 桑德拉惠勒(Sandra Huller)
國　　家：挪威、法國、瑞典、丹麥
語　　言：挪威語
發行公司：海鵬


劇情大綱

三週零距離的親密相處，讓她感受到前所未有的幸福…
艾瑪（瑪倫艾格特 飾）是柏林佩加蒙博物館的一名科學家。為獲取研究經費，她同意參與一項科技新品的試用：廠商會提供完美仿真人，並依照她的意識與潛意識、量身訂製出專屬她的夢幻生活伴侶。

當艾瑪遇見了湯姆（丹史蒂文斯 飾），這位外表與真人無異，金髮藍眼，講話帶有外國口音，會做菜還會做家事，更深諳九成女性所思所想的類人類機器人時，是否從此一切就能如她所願？

三週零距離的親密相處，艾瑪果然感受到前所未有的幸福。當試用期結束時，她得提交出「產品使用心得」，並真誠地面對自己內心的感受…。

▲▼我是你的完美男友。（圖／yahoo）

▲舞池周圍都是四D影像舞者和機器人，與真人有何差別？

▲▼我是你的完美男友。（圖／yahoo）

▲前任渣男男友來取回他自己最重要的財產。

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