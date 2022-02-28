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瘋電影／艾菲爾情緣　為了成就鐵塔犧牲愛情的美麗故事

文／賴賴

▲▼艾菲爾情緣。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

新冠肺炎來的第二年，雖然過去沒經常出國，但也沒這麼壓抑，最近剛好非常想念巴黎的艾菲爾鐵塔，看到這部片，馬上來看回味一下，那座全世界最討人喜歡的巴黎鐵塔，電影流暢好看，最後蓋好的艾菲爾鐵塔，好美呀。

這座鐵塔真是全世界最被看重的鐵塔，沒有人能出其右，真的到那鐵塔下，不論是全景半身，鐵塔的視覺設計實在太精美，就像法國名牌一樣的高貴感，艾菲爾實在為法國留下了最美好的記憶，也讓世人來到巴黎都有不虛此行的美好感受，電影流暢好看。

這個設計師的愛情故事，為艾菲爾鐵塔寫下最完美的包裝，難怪這個鐵塔就特別擁有不朽的人氣。

片　　名：艾菲爾情緣
英文片名：Eiffel
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2022-02-11
片　　長：01時48分
導演：馬丁布爾布隆(Martin Bourboulon)
演員：何曼杜立斯(Romain Duris) 、 艾瑪麥基(Emma Mackey) 、 皮耶迪拉登川普(Pierre Deladonchamps)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

19世紀，法國政府要求知名工程師艾菲爾（何曼杜立斯 飾）為即將到來的巴黎世界博覽會設計一個壯觀的地標。原先只想設計地下鐵的艾菲爾，因為舊愛艾德莉安（艾瑪麥基 飾）的出現，讓他改變了念頭……

▲▼艾菲爾情緣。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲已婚前女友相聚重燃愛苗，卻被上流社會丈夫凍結鐵塔預算。

▲▼艾菲爾情緣。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲身分懸殊，再強大的愛情也無法被成全的羅密歐與茱麗葉。

▲▼艾菲爾情緣。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲男主不惜一切豁出身家也要完成這座為法國幾世紀賺進大把觀光收入的鐵塔。

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關鍵字：

瘋電影艾菲爾情緣賴賴何曼杜立斯(Romain Duris)艾瑪麥基(Emma Mackey)

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