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快訊／增82例境外移入「創今年新高」！　65例落地採檢篩陽

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增82例COVID-19境外移入確定病例，創今年新高，65例為航班落地採檢陽性，年齡介於未滿5歲至70多歲，排除34例調查中後，入境國以越南25例最多、泰國6例次之，入境日介於今(2022)年2月22日至3月9日。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為44例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(25例)、泰國(6例)、菲律賓(4例)、新加坡(3例)、法國、英國、緬甸、瑞士、日本、巴西、馬來西亞、香港、美國及巴拉圭(各1例)移入，另34例調查中。

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指揮中心統計，截至目前國內累計6,522,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,500,669例排除)，其中21,081例確診，分別為5,552例境外移入，15,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

▲▼3/10境外移入病例表。（圖／指揮中心提供）

▲▼3/10境外移入病例表。（圖／指揮中心提供）※點圖戶大

▲▼3/10境外移入病例表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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