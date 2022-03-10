病毒性腸胃炎近期肆虐　醫師籲徹底洗手護健康

▲病毒性腸胃炎患者近期大增，醫師提醒民眾以濕洗手保健康（下同）。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部疾管署監測資料顯示，國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主，部立南投醫院即指出，上週因腹瀉掛急診的患者人次比上上週增加2倍，醫師呼籲民眾要留意飲食安全與手部衛生，而酒精對諾羅病毒及輪狀病毒的殺滅效果不佳，洗手才是最有效降低病毒傳播的不二法門。

南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，病毒性腸胃炎會導致嘔吐或腹瀉，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒；台灣11月至隔年3月間是諾羅病毒及輪狀病毒的流行高峰，腺病毒則是整年都可能發生。

小兒腸胃科醫師蔡璽翔表示，諾羅病毒在任何年齡層都可能受到感染，輪狀病毒跟腺病毒則好發5歲以下的兒童，罹患病毒性腸胃炎除上吐下瀉，還可能導致腹痛、脫水、高燒、食慾不振、抽搐等症狀。

廖嘉宏表示，病毒性腸胃炎傳染性極強，當接觸到患者的排泄物、嘔吐物、飛沫以及被污染的食物或環境，再由口入，很快就會被感染而上吐下瀉；而酒精對諾羅病毒效果不佳，洗手則是阻斷這個傳播途徑的最佳法門：患者在上完廁所或嘔吐後，照顧者在清除環境時，接觸者在碰觸可能污染的患者或環境後，都應徹底以肥皂和清水沖洗雙手來清除病菌，避免進一步感染。

蔡璽翔提醒，輪狀病毒有自費口服疫苗可預防，目前國內有2種廠牌，分別為2劑、3劑時程，嬰兒滿6週大即可服用，之後隔4周以上即可服用下一劑，2劑時程最遲須於出生後24週內完成接種，3劑時程最遲須於32週內完成接種；家中有6個月以下嬰兒的家長們，可考慮輪狀病毒疫苗，幫孩子多添一層保護。