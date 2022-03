俄兵母怒問：你兒為何不用上戰場？高官冷回1句：他還在念大學

▲烏克蘭母親帶兒女逃亡遭炸死。(圖/達志影像/美聯社)

俄烏戰爭進入第14天,兩國士兵、俄羅斯平民死傷無數,國際間除了不滿俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)出兵攻打烏克蘭,連俄軍兵源也爭議不斷,屢傳有士兵是在不知情,或半哄被騙情況下硬著頭皮上戰場。

針對「非法充軍」輿論不斷延燒,普丁雖一再否認,外界仍不埋單。有外媒披露,一名俄國士兵的母親質問官員為何他們的兒子不用上戰場,高官竟回應,「我兒子還在讀大學。」

「我要強調,受徵召的士兵既沒有,也不會參與戰鬥,也不會額外動員後備軍人。」普丁在8日發表電視演說時極力澄清,然而烏克蘭駐聯合國大使Sergiy Kyslytsya日前在聯合國發表談話時,公布一段俄國士兵陣亡前的訊息,內容為一名陣亡俄軍死前與母親通訊,稱自己並不是在軍事演習,而是被送上戰場。

甚至,俄羅斯軍中人權NGO「俄國士兵母親委員會聯盟」(Soldiers' Mothers)先前也透露,指近來收到大量家長投訴,自家兒子突然被軍中長官要求「簽下出戰合約」,比對後發現應是最近幾周才被抓入烏克蘭入侵部隊,作為「非法充軍」,種種證據皆是在打臉普丁的說法。

不僅國際頻頻對俄祭出制裁,連俄羅斯國內也掀起反戰聲浪,根據《自由歐洲電台》(Radio Free Europe/Radio Liberty)報導,有數名居住在西伯利亞克麥羅沃(Kemerovo)邊疆區的俄國士兵母親,質問當地政府首長Sergey Tsivilyov,「為何欺騙她們的兒子,把他們當作炮灰送上烏克蘭戰場任意使用,為何要送我們的兒子去那?」然而,Sergey Tsivilyov卻否認道,政府並沒有說謊。

Sergey Tsivilyov更進一步表示,俄軍只是在做「特別的軍事行動」,且沒人對此有意見,更揚言「這場行動是一場正確的決定,且仍在進行中。」

對此,其中一名俄國士兵的母親便怒問Sergey Tsivilyov的兒子在哪裡?為什麼不需要上戰場?然而,對方僅回「我兒子還在讀大學。」並對於這些母親的反應感到不以為然。

一旦成功克服後勤問題 專家:俄軍恐在幾天內攻擊基輔

普丁原以為俄烏之戰會速戰速決,然而,其進攻速度卻不如預期,根據英國《衛報》(The Guardian)報導,一支1萬5千 人的俄軍隊伍,因燃料耗盡、軍車損壞,在前往基輔的路上停滯不前,由於通往該地區的道路不多,導致嚴重交通堵塞,且軍車陷入泥濘的時間過長,也會導致輪胎變得脆弱。

不過,即使位在西北部的俄軍出現後勤問題,但美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出,俄羅斯軍隊目前正在基輔的東部、西北部和西部集結,「準備在24到96小時內攻擊首都基輔」。該智庫坦言,這場進攻行動能否成功的關鍵,一部分在於俄軍能否有效的補給和重新組織。

英國三軍聯合國防研究所(RUSI)也表示,儘管俄軍尚未解決其後勤問題,但俄國努力為部分入侵中的部隊提供補給,「接下來的幾天相當關鍵」。

