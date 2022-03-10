俄兵母怒問：你兒為何不用上戰場？高官冷回1句：他還在念大學

▲烏克蘭母親帶兒女逃亡遭炸死。（圖／達志影像／美聯社）

文／翁申霖整理／今周刊

俄烏戰爭進入第14天，兩國士兵、俄羅斯平民死傷無數，國際間除了不滿俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出兵攻打烏克蘭，連俄軍兵源也爭議不斷，屢傳有士兵是在不知情，或半哄被騙情況下硬著頭皮上戰場。

針對「非法充軍」輿論不斷延燒，普丁雖一再否認，外界仍不埋單。有外媒披露，一名俄國士兵的母親質問官員為何他們的兒子不用上戰場，高官竟回應，「我兒子還在讀大學。」

「我要強調，受徵召的士兵既沒有，也不會參與戰鬥，也不會額外動員後備軍人。」普丁在8日發表電視演說時極力澄清，然而烏克蘭駐聯合國大使Sergiy Kyslytsya日前在聯合國發表談話時，公布一段俄國士兵陣亡前的訊息，內容為一名陣亡俄軍死前與母親通訊，稱自己並不是在軍事演習，而是被送上戰場。

甚至，俄羅斯軍中人權NGO「俄國士兵母親委員會聯盟」（Soldiers' Mothers）先前也透露，指近來收到大量家長投訴，自家兒子突然被軍中長官要求「簽下出戰合約」，比對後發現應是最近幾周才被抓入烏克蘭入侵部隊，作為「非法充軍」，種種證據皆是在打臉普丁的說法。

不僅國際頻頻對俄祭出制裁，連俄羅斯國內也掀起反戰聲浪，根據《自由歐洲電台》（Radio Free Europe/Radio Liberty）報導，有數名居住在西伯利亞克麥羅沃（Kemerovo）邊疆區的俄國士兵母親，質問當地政府首長Sergey Tsivilyov，「為何欺騙她們的兒子，把他們當作炮灰送上烏克蘭戰場任意使用，為何要送我們的兒子去那？」然而，Sergey Tsivilyov卻否認道，政府並沒有說謊。

Sergey Tsivilyov更進一步表示，俄軍只是在做「特別的軍事行動」，且沒人對此有意見，更揚言「這場行動是一場正確的決定，且仍在進行中。」

對此，其中一名俄國士兵的母親便怒問Sergey Tsivilyov的兒子在哪裡？為什麼不需要上戰場？然而，對方僅回「我兒子還在讀大學。」並對於這些母親的反應感到不以為然。

一旦成功克服後勤問題 專家：俄軍恐在幾天內攻擊基輔

普丁原以為俄烏之戰會速戰速決，然而，其進攻速度卻不如預期，根據英國《衛報》（The Guardian）報導，一支1萬5千 人的俄軍隊伍，因燃料耗盡、軍車損壞，在前往基輔的路上停滯不前，由於通往該地區的道路不多，導致嚴重交通堵塞，且軍車陷入泥濘的時間過長，也會導致輪胎變得脆弱。

不過，即使位在西北部的俄軍出現後勤問題，但美國華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出，俄羅斯軍隊目前正在基輔的東部、西北部和西部集結，「準備在24到96小時內攻擊首都基輔」。該智庫坦言，這場進攻行動能否成功的關鍵，一部分在於俄軍能否有效的補給和重新組織。

英國三軍聯合國防研究所（RUSI）也表示，儘管俄軍尚未解決其後勤問題，但俄國努力為部分入侵中的部隊提供補給，「接下來的幾天相當關鍵」。

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