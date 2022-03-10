俄圍攻9天！馬立波1300平民死亡　挖萬人塚埋屍

▲市府當局緊急開挖一條萬人塚，用來掩埋平民屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第14天，東南重要港市馬立波（Mariupol）遭到俄軍強力圍攻9天，據了解已造成1300名平民死亡。當地官員指出由於屍體太多，情況不允許平常的埋葬儀式，只能開挖萬人塚集中埋葬。此外，官員指出俄軍9日空襲一間婦幼醫院，造成包括院方人員和婦女在內至少17人受傷。

CNN報導，2名官員9日表示自從俄軍圍攻至今已大約1300名平民死亡，居民持續在寒冷的天氣裡被俄軍斷水斷電。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則指控俄羅斯犯下戰爭罪，透過各種手段將30萬名烏克蘭人挾作人質。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）更指控，儘管俄軍表現上同意開啟12小時的人道走廊，讓烏克蘭難民撤離，卻在期間違反承諾開火。馬立波市議會也發布一則影片，畫面中是一處被炸成廢墟的醫院，他們表示俄軍透過空襲瞄準醫院攻擊，議會指出毀損非常巨大，「醫院大樓兒童診療區最近被（俄軍）完全摧毀了」。

醫院遭轟炸當下拍攝的影片顯示，當時空間裡只有院方工作人員和懷孕甚至即將臨盆的孕婦。

警方表示該場轟炸中，造成婦幼醫院內的院方工作人員和婦女至少17人受傷。澤倫斯基表示俄軍對婦幼醫院直接攻擊，「平民、兒童被轟炸，根本是暴行！世界還要持續無視這樣的恐怖行為多久？」他再次呼籲北約（NATO）在烏克蘭上空設禁飛區，「立刻設立禁飛區！阻止殺戮！你們有這個能力，但你們好像都失去了人性。」

俄羅斯外交部發言人札卡洛娃（Maria Zakharova）聲稱，烏方所說一切毫無根據，還指出烏克蘭軍隊在醫院內部署部隊。