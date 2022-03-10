高雄BMW連撞2車起火！漁車倒冰塊幫降溫　目擊者：副駕狂喊救命

▲高雄BMW失控追撞聯結車、小貨車，車殼碎裂噴飛滿地釀1傷。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市小港區沿海二路9日發生嚴重車禍事故，31歲杜姓男子駕駛BMW休旅車，疑似恍神而追撞正在等紅燈的曳引車，再衝撞到隔壁的漁貨車，引擎也因撞擊而起火，車內的副駕駛也因此狂喊「救命」。漁貨車的駕駛見狀，立刻拿冰塊降溫，才化解危機。

杜男9日凌晨5點駕駛BMW休旅車，沿著沿海二路向南直行，在中林路口撞上在等紅燈的曳引車，接著因撞擊力偏向左側的於漁貨車，最後卡在分隔島上，車頭、車身右半邊幾乎全毀；另外，漁貨車的漁貨噴得滿地、車身毀損，曳引車最後一對輪子脫落毀壞。

▲▼曳引車駕駛表示，有路人看到一名疑似BMW副駕駛的人哭喊救命。（圖／記者賴文萱翻攝）



此時，漁貨車的駕駛下車發現BMW的引擎起火，立刻將車上的冰塊拿去幫忙降溫，旁邊的路人也拿滅火器幫忙。據《東森新聞》報導，曳引車駕駛表示，他當時在等紅燈也無法閃避；另外，車禍發生後有一人自稱杜男的朋友，在路邊哭喊救命，但隨後出現一輛黑車，警方到場後，那人就不見了。

警消到場後，將受困在車內的杜男救出，送往小港醫院急救，所幸並無大礙。杜男表示，他當時正準備為家，一時恍神、不知道什麼原因就撞上前車，還好車上的安全氣囊爆開，才救了他一命。

警方指出，3人皆無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

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