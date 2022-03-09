軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵

▲軍卡擦撞BMW後速度忽快忽慢，讓陳男不滿。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、鄒鎮宇／台北報導

台北市市民高架建國南路9日上午發生軍用卡車擦撞BMW轎車的案件。BMW洪姓女駕駛的陳姓丈夫表示，軍卡撞到他們後沒有停下，反而跟他門玩起躲貓貓，只能先用手機蒐證再報案。對此，駕駛軍卡的37歲杜姓男駕駛也到案說明，還原當時的情況。

陳姓男子表示，妻子9日上午開車載他去上班，走市民大道接近建國南路匝道時，被一輛軍用卡車擦撞，當下卡車沒有停下就走了，因此他們追到軍卡前方想停車處理，但軍卡卻忽快忽慢，與他們拉開距離，逼得他拿起手機沿路拍照蒐證，「我們要從光復南路的出口下去，為了傲蒐證只能往永吉路方向前進，這卡車就跟我們拉開非常遠的距離，下了光復南路的出口」

▲陳男認為，軍卡在路上玩躲貓貓，疑似想肇逃（圖／記者張君豪翻攝）



陳男說，他們事後還要回到擦撞地點附近的大安分隊報案；他表示，這次的車禍事故並不是要分對錯，會生氣是「感覺」問題，沒想到軍卡的駕駛會在擦撞後玩「躲貓貓」，「完全沒有要處理事情的一個積極的態度，都是想要能逃則逃、能躲則躲、能閃則閃，若不是目標這麼明顯，是不是我們就要自認倒楣了？」

陸軍湖口542旅、軍用貨車的37歲杜姓駕駛到案後表示，他變換車道時未注意，與洪女的轎車發生擦撞，但洪女當下未停車，加上遇到上班時段、車流量大，才會繼續往前開離現場，主動到附近的派出所報案，沒有肇事逃逸。

對此，警方表示，杜男事後的確有報案，目前已依規定製作筆錄，車損的部分已拍照存證，雙方無酒駕、受傷，杜男允諾賠償BMW轎車的車損部分。

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