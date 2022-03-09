　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵

▲▼軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵。（圖／記者張君豪翻攝） 

▲軍卡擦撞BMW後速度忽快忽慢，讓陳男不滿。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、鄒鎮宇／台北報導

台北市市民高架建國南路9日上午發生軍用卡車擦撞BMW轎車的案件。BMW洪姓女駕駛的陳姓丈夫表示，軍卡撞到他們後沒有停下，反而跟他門玩起躲貓貓，只能先用手機蒐證再報案。對此，駕駛軍卡的37歲杜姓男駕駛也到案說明，還原當時的情況。

陳姓男子表示，妻子9日上午開車載他去上班，走市民大道接近建國南路匝道時，被一輛軍用卡車擦撞，當下卡車沒有停下就走了，因此他們追到軍卡前方想停車處理，但軍卡卻忽快忽慢，與他們拉開距離，逼得他拿起手機沿路拍照蒐證，「我們要從光復南路的出口下去，為了傲蒐證只能往永吉路方向前進，這卡車就跟我們拉開非常遠的距離，下了光復南路的出口」

▲▼軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男認為，軍卡在路上玩躲貓貓，疑似想肇逃（圖／記者張君豪翻攝）

陳男說，他們事後還要回到擦撞地點附近的大安分隊報案；他表示，這次的車禍事故並不是要分對錯，會生氣是「感覺」問題，沒想到軍卡的駕駛會在擦撞後玩「躲貓貓」，「完全沒有要處理事情的一個積極的態度，都是想要能逃則逃、能躲則躲、能閃則閃，若不是目標這麼明顯，是不是我們就要自認倒楣了？」

陸軍湖口542旅、軍用貨車的37歲杜姓駕駛到案後表示，他變換車道時未注意，與洪女的轎車發生擦撞，但洪女當下未停車，加上遇到上班時段、車流量大，才會繼續往前開離現場，主動到附近的派出所報案，沒有肇事逃逸。

對此，警方表示，杜男事後的確有報案，目前已依規定製作筆錄，車損的部分已拍照存證，雙方無酒駕、受傷，杜男允諾賠償BMW轎車的車損部分。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」　駕駛夫氣炸還原過程
新北嚴重車禍　27歲男噴飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

懷疑妻子偷吃！竹科工程師見對話紀錄抓「出軌鐵證」　卻遭判刑

雙載機車「突竄出」砂石車剎不住！　27歲男不治、後座女彈飛重傷

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵

台中6死惡火　3F男倖存「一個人光溜溜」躺4天淚喊：什麼都沒了

台中大火6死燒出身世！她從小被送養想尋母…見第一面下跪幫收屍

曹格內湖被抓！大鬧餐廳砸老闆娘　狂飆「Fxck」2分鐘現場曝光

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」：敢說出去就殺了妳

金融、超商及時勸阻詐騙保住民眾血汗錢　桃警公開表揚有功人員

向廠商索賄680萬遭收押　台西鄉長林芬瑩家中搜出170萬現鈔

民宿小開廁所針孔偷拍12女　9人和解撤告...一審判刑4個月

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

邱鋒澤秒拒小S一夜情邀約　吼「樓上揪樓下」公主抱丟丟妹伸紳士手

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

粉絲衝上送娃娃被擋！ Jisoo「下秒打開車門收禮」暖哭粉

當身障空氣！公車司機拒載6次　冒險「肉身擋車」被酸要拿牌子

懷疑妻子偷吃！竹科工程師見對話紀錄抓「出軌鐵證」　卻遭判刑

雙載機車「突竄出」砂石車剎不住！　27歲男不治、後座女彈飛重傷

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵

台中6死惡火　3F男倖存「一個人光溜溜」躺4天淚喊：什麼都沒了

台中大火6死燒出身世！她從小被送養想尋母…見第一面下跪幫收屍

曹格內湖被抓！大鬧餐廳砸老闆娘　狂飆「Fxck」2分鐘現場曝光

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」：敢說出去就殺了妳

金融、超商及時勸阻詐騙保住民眾血汗錢　桃警公開表揚有功人員

向廠商索賄680萬遭收押　台西鄉長林芬瑩家中搜出170萬現鈔

民宿小開廁所針孔偷拍12女　9人和解撤告...一審判刑4個月

狼人殺女神爆交往男模！　留言甜喊「寶寶」被抓包…回應揭關係

總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾

烏克蘭總統幕僚爆料：澤倫斯基被暗殺「至少十幾次」

美國在南海找到F-35C戰機　是新加坡公司「中國製」打撈船撈起的

胡偉良／少子化、老齡化將長遠改變房地產樣態

烏克蘭小女孩躲防空洞內　唱「Let it Go」溫暖避難民眾

社會熱門新聞

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

台中惡火6死　他躺4天淚：什麼都沒了

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」

台中大火6死！她從小被送養…見母第一面崩潰

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

新店14歲少年墜樓亡　生前最後說這句話

懷疑妻子偷吃！工程師抓鐵證反遭判刑

獨／牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

苗栗18歲工人　送便當滑落邊坡摔死　　　　

女半裸驚醒看LINE崩潰　控2男性侵結果曝

即／高雄工廠火警！濃濃黑煙竄天際

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

台東近海5.6強震！網見位置喊不妙

車諾比核電廠斷電　恐爆二次核災

朱芯儀罹癌後首露面！　化療副作用「頭髮全掉光、指甲全斷裂血流不止」

他體重「詭異狂掉」罹癌王！醫嘆：6個月後離世了

為何女優願拍A片？他揭3關鍵刷新三觀

具俊曄不認愛氣哭大S！小S暴氣開罵　翻臉影片曝

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

莉婭700字告別謝和弦！　「沒以正常戀愛關係相處」

更多

最夯影音

更多
終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候
19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面