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金門台開員工遲領不到薪水　董座邱于芸現場發薪：沒理由積欠大家

記者賴文萱、林名揚／金門報導

台開公司原定7日發放薪資，但金門風獅爺商店街員工卻苦候薪資入帳未果。今（9日）上午，台開董事長邱于芸親自赴金門發放員工薪資，並向員工道謝及加油打氣，她強調，「這是每一位員工努力為公司付出、合法合理的勞務報酬，沒有理由積欠大家！」

▲▼台開董事長邱于芸親赴金門發薪：沒理由積欠大家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台開董事長邱于芸親赴金門發薪：沒理由積欠大家。（圖／記者林名揚翻攝）

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台開面臨財務危機，原定7日發放薪資，但員工卻苦等入帳未果，似乎證實台開副董事長吳子嘉所言，「公司沒錢發薪水，未來也不會有錢」。不只屢對廠商債權人跳票，連員工薪資也跳票。

▲▼台開董事長邱于芸親赴金門發薪：沒理由積欠大家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼台開金門發薪日。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼台開董事長邱于芸親赴金門發薪：沒理由積欠大家。（圖／記者林名揚翻攝）

一位自稱吳子嘉特助，前已於台開自請離職的郭姓人士，在3月5日至金門對員工的談話中明白表示，將協助所有員工領取「員工就業安定基金」（編按：應為「積欠工資墊償基金」），其領取三大要件為因公司歇業、清算或破產，有欠薪事實、公司未積欠勞健保與勞退金，以及大量解雇。並鼓勵員工盡速前往各地勞工局檢舉申訴，提前造成欠薪事實。

▲▼台開董事長邱于芸親赴金門發薪：沒理由積欠大家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼台開董事長邱于芸親赴金門發薪：沒理由積欠大家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼台開董事長邱于芸親赴金門發薪：沒理由積欠大家。（圖／記者林名揚翻攝）

不過，董事長兼任總經理邱于芸7日即發出聲明，不發員工薪水、惡意跳票，這是公司治理與企業的社會責任嗎？是身為善良管理人應有的作為？對於員工、廠商用後即丟、甩鍋政府的行徑，邱于芸表示天理難容。

邱于芸董事長今日親至金門風獅爺商店街，帶來員工們2月薪資，向金門員工道謝並加油打氣，「這是每一位員工努力為公司付出、合法合理的勞務報酬，沒有理由積欠大家！」

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