投資人衡量烏克蘭危機　美股收低184點

▲美股今天收低。（圖／路透社）
文／中央社紐約8日綜合外電報導
在投資人衡量俄羅斯入侵烏克蘭危機快速發展，以及美國總統拜登和盟國密切協商，宣布禁止俄羅斯石油、天然氣與能源進口之際，美股今天收低。
道瓊工業指數下跌184.74點或0.56%，以32632.64點作收。
標準普爾指數滑落30.39點或0.72%，收在4170.70點。
科技股那斯達克指數下滑35.41點或0.28%，收12795.55點。
費城半導體指數下挫57.940點或1.87%，收3156.873點。
▲美股今天收低。（圖／路透社）
文／中央社紐約8日綜合外電報導
在投資人衡量俄羅斯入侵烏克蘭危機快速發展，以及美國總統拜登和盟國密切協商，宣布禁止俄羅斯石油、天然氣與能源進口之際，美股今天收低。
道瓊工業指數下跌184.74點或0.56%，以32632.64點作收。
標準普爾指數滑落30.39點或0.72%，收在4170.70點。
科技股那斯達克指數下滑35.41點或0.28%，收12795.55點。
費城半導體指數下挫57.940點或1.87%，收3156.873點。
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