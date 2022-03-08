台中惡火！房東「愛堆雜物」延誤救災　徐國勇：要求增加檢查次數

▲內政部長徐國勇（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市興中街民宅6日下午發生嚴重火災，造成6人不幸罹難，另有7人分別身受輕重傷。內政部長徐國勇8日下午在立法院備詢時表示，將加強高風險、複合式住宅檢查，例如對於通道內多次堆放雜物，消防署已經要求各地方消防局會同都發局、環保局增加檢查次數，避免有民眾在檢查過後，又把雜物搬回通道。

針對台中市興中街嚴重火災，台中地檢署昨天查出火災原因疑似是人為縱火，遂立即拘提鄭姓男房客，鄭男到案坦承縱火，訊後依公共危險罪將鄭男及莊姓女房東法辦。台中市環保局並指出，針對莊婦堆放雜物，近一年已開立11次罰單，且火警發生前2天才完成該棟住宅1樓及公共區域雜物「強制清除」。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行總質詢。民進黨立委莊競程質詢時關注，這次火災是因為樓梯間堆放大量雜物，加上頂樓加蓋四周以鐵皮圍住，導致火勢來得又急又猛，住戶來不及逃生，現行法規規定8層樓以上就必須進行公安申報，但這座大樓僅7樓，不需要做公安申報，該怎麼解決？

對此，徐國勇說明，內政部會再發文給各地方政府，政府是一體的，這個東西不該推責任，自從高雄城中城大火發生後，內政部就開始積極處理《公寓大廈管理條例》修正，並已經行政院會通過送交立法院審議，對於高風險、複合式住宅要做相關檢查。

此外，徐國勇說，對於通道有多次推放雜物的狀況，已要求消防署立即發文給各地方消防局、都發局、環保局增加檢查的次數，因為像此案就是查過之後又搬回來，「對這部分應該加強處理」，甚至超前部署，要求6、7層樓以上都要盡快加強工安檢查。