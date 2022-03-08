中正紀念堂「太多人用樹幹按摩？」　59字公告驚呆網：超尷尬

▲中正紀念堂。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友日前到中正紀念堂時，發現有公告寫著「請勿利用樹幹按摩身體」，這番話瞬間戳笑她，也讓不少人浮想聯翩；不過，就有網友直言，的確不少長輩會這樣做，「很多老人家都是靠著樹在運動」、「大自然不求人」。

女網友在「爆廢公社公開版」PO出照片，表示在路上偶然看到，覺得很好笑，只見中正紀念堂管理處貼公告，向市民喊話「請勿利用樹幹按摩身體，按摩行為已干擾到南洋杉的生長。為維護綠色資源，請多加利用健身場內健身器材進行遊憩，謝謝您的配合。」

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▲公告掀起熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對此，許多網友傻眼直呼，「一堆傳說可以吸地氣，把體內不好的帶走」、「台灣黑熊表示：喂，我背癢怎麼辦」、「是被阿魯巴嗎」、「我家的山豬都用樹按摩身體」、「多的是～你不知道的事」、「樹也不容易啊」。

當然也有不少人見怪不怪，直言蠻多長輩都會這樣做，「一些公公婆婆通常用樹按摩身體」、「改凌晨拍拍手」、「還有一群人圍著樹發功旋轉的，我覺得他們對樹造成的尷尬癌很嚴重，樹不該承受這種壓力」、「那些老人家是在吸收日月精華欸」、「記得有一種養身的硬氣功，全身放鬆躺在樹幹上打嗝出來」。