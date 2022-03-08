富岡漁港連人帶車落海翁住院治療　驚險意外發生原因曝光

▲▼岸巡人員最後以吊掛方式將男性駕駛救上岸送醫。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

海巡署第一三岸巡隊伽藍漁港安檢所安檢人員7日中午港區巡邏時，發現有民眾於貨輪碼頭處向安檢人員揮手，表示有1輛民車落海，安檢人員立即趕往貨輪碼頭協助救援，抵達現場車內民眾已自行脫困於港區水面載浮載沉，安檢人員立即攜帶裝備下水實施救援，經送馬偕醫院急救，目前生命跡象穩定，仍在加護病房接受治療，至於意外發生原因，警方初步研判應是會車造成。

岸巡隊表示，伽藍漁港安檢所人員馳抵案發現場後，確認溺者位於港區貨輪碼頭前方，隨即攜帶魚雷浮標及救生圈等裝備下水施救，惟因潮差過大無法將溺者帶離上岸，迅速調整至客輪後方，以繩帶吊掛方式將其救起，由消防局救護車送往馬偕醫院治療。

另，第一三岸巡隊水下搜救小組人員實施落海車輛及水下環境搜索檢視，確認已無受困民眾。

警方表示，落海民眾為黃姓男子年約70歲台東市人，經調閱港區監視系統研判為行經港區會車時不慎落海，送醫治療後，生命跡象穩定正常。

第一三岸巡隊呼籲，若於岸際及港區發現民眾溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全，也提醒民眾駕駛車輛行經港區道路時，應注意會車安全，避免發生意外。