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國際扶輪「3502食品物資銀行」　全新物資定期發送弱勢戶

▲國際扶輪「3502食品物資銀行」全新物資定期發送弱勢戶。（圖／柯明成提供）

▲柯明成發起成立「3502食品物資銀行」，以全新物資定期發送弱勢戶。（圖／柯明成提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪桃園南區社辦理「3502食品物資銀行聯合捐助」活動，今年邁入第四年，活動發起人、南區社前社長柯明成7日表示，儘管兩年來疫情重創經濟，但3502食品物資銀行在扶輪、同濟等社團、善心人士，積極參與公益下，仍長期以全新物資提供給桃園需要的弱勢民眾及清寒學子，維繫他們生活基本的需求，展現善的力量。▲國際扶輪「3502食品物資銀行」全新物資定期發送弱勢戶。（圖／柯明成提供）

柯明成說， 2019年他時任國際扶輪桃園南區社服務計劃主委時，發起成立「3502食品物資銀行」，第一年獨自捐出20萬採辦物資，默默行善，到現在高調行善廣為人知，社會各界都能夠一起響應，幫助全桃園超過40萬人的清寒弱勢族群，令人欣喜。

▲國際扶輪「3502食品物資銀行」全新物資定期發送弱勢戶。（圖／柯明成提供）

「3502食品物資銀行」受贈對象象除了桃園區全區人口清寒弱勢族群，可申請領取，另外增加桃園區大有國中、大業國小、南崁高中、福元里、永全康復之家，所提供出較為需要幫助的清寒學子或弱勢民眾名單。領取方式以桃園區在籍並有貧寒證明的民眾前來單位請領，並發送物資領取卡，以每戶每年、每兩個月領取一次的方式，定期到位於桃園市民有十二街63號的「3502食品物資銀行」領取。▲國際扶輪「3502食品物資銀行」全新物資定期發送弱勢戶。（圖／柯明成提供）

「3502食品物資銀行聯合捐助」活動6日舉行，南崁高中校長陳家祥表示，曾受到食物物資銀行資助的一位學生，目前已經考上台大物理治療系，感恩受到大家的支持，他將努力學習並回饋社會。大有國中校長林挺世表示，他常常對學生們分享食物物資銀行的善行，讓他們受正向能量的薰陶，期待他們長大後，也可以盡己之力行善，將善的循環持續下去。大業國小校長陳裕豐表示，以前都是為善不欲人知，但是柯明成執行長是「高調行善，登高一呼」，所以從小學、國中到高中都能夠照顧到，讓這些弱勢學子能夠心無旁騖的學習，相信這些學子長大後也能投身社服行列，永續經營。▲國際扶輪「3502食品物資銀行」全新物資定期發送弱勢戶。（圖／柯明成提供）

桃園區暖芯國際同濟會雖然只是創會第二年，因3502食物物資銀行執行長柯明成也是暖芯會的成員之一，所以會內也一同募資，希望能夠盡一份心力，而這是暖芯會第二次與3502食物物資銀行的捐贈活動。該社強調，善的傳播沒有國界的分別，更沒有社團的區隔，只要是對的社服，相信會號召更多的人及社團共同經營。國際扶輪「3502食品物資銀行聯合捐助」由桃園南區社主辦，成功扶輪社、武陵扶輪社、大同扶輪社、創藝扶輪社、山悅扶輪社、春生扶輪社共同協辦。

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