台中惡火奪6命！3遺體嚴重燒焦身分難辨　1女急奔殯儀館尋母

▲台中火警，檢方赴殯儀館相驗 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、陳韻如／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午發生火警，奪走6條人命，還有6人受傷送醫。台中地檢署檢察官7日下午前往殯儀館相驗，而目前有3名死者已由家屬確認身分，但仍有3具遺體嚴重燒焦，身分、性別難辨。另外，還有一名許姓婦人的女兒因與母親失聯，稍早也前往殯儀館指認。

警方調查，該處大樓原為旅館，是地下一樓、地上七樓的合法建築，但八樓是違建頂加，莊姓女屋主賣下後改建成41間套房出租，儘管賺取租金，但平時仍愛撿資源回收物，雜物堆滿樓梯間，嚴重阻礙逃生、救災。台中消防局第七救護大隊組長林建男表示，整起死傷會如此嚴重的原因在於，隊員受限於堆滿雜物的樓梯間，無法順利拉水線，而套房內並無安全梯與防火門，造成火場形成煙囪效應，頂樓加蓋熱煙迅速累積無法排放，才會釀成如此嚴重的傷亡。

警方7日陸續聯絡家屬認屍，並會同檢察官相驗，目前已確認3具遺體身分，分別為廖姓男子、葉姓男子和廖姓女子，另外仍有3具遺體因嚴重燒焦，難以辨別身分及性別，目前仍需進一步比對DNA來釐清。此外，一名許姓婦人的女兒因與母親失聯，稍早也前往殯儀館指認。