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邊境鬆綁商務客來了！　觀光局曝最快「開放出入境旅遊」時間

▲▼疫情,二級警戒,Omicron變異株,邊境管制,落地採檢,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲觀光局爭取出入境旅遊，預估最快時間落在下半年。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

邊境今（7日）起鬆綁，入境檢疫縮短至10天，交通部觀光局表示，為符合世界趨勢，並以兼顧台灣經濟及防疫安全為前提，未來國境將逐步解封，預計最快下半年就能開放入出境旅遊。

觀光局說明，有鑑於國際疫情趨於穩定，全球COVID-19疫苗人口覆蓋率逐漸提升，全球多數國家已陸續鬆綁入境管制措施，為符合世界趨勢，並以兼顧台灣經濟及防疫安全為前提，我國未來國境將逐步解封，交通部觀光局於2日召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，會議聚焦未來國境解封後旅行業者接待入出境旅客操作指引草案討論。

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觀光局提到，各旅行公協會及業者代表就未來國境解封後可帶來之入出境旅遊市場重啟商機引頸期待，並抱持樂觀之態度，亦就旅行業者接待入出境旅客之操作指引提出建議，主要包含旅客行前應具備資格及旅行業導遊領隊人員防疫講習及訓練、保險機制及雙方權益保障措施等項目進行實務討論。

觀光局指出，因應疫情指揮中心宣布將於今起縮短居家隔離措施由現行14+7縮減為10+7（居家隔離10天+自主健康管理7天），並有條件放寬非本國籍商務人士入境從事商務活動，觀光局亦參考各國現行入境作法，建議疫情指揮中心依旅客目的及旅客來源採分階段逐步開放。

觀光局強調，將彙整與會單位意見，做盤點收斂，並於近期再邀集相關行政機關及業界代表討論，逐步完成操作指引。觀光局長張錫聰說，各旅行業者於疫情期間的努力，將積極向疫情指揮中心爭取，推動開放觀光客入境，並將透過市場拓源及因疫情所需新課程安排辦理從業人員及接待人員之教育訓練，以因應疫後之入出境旅遊市場需求。

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