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妹要考機車駕照　他在三合院「拿粉筆手繪考場」！網笑：可收費了

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲原PO蹲地一邊看考場圖一邊畫。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

「直線7秒」一直是台灣機車駕照考試的終極魔王關，多數考生都在這關慘敗，一名男網友表示，為了讓妹妹順利考過機車駕照，他在自家三合院的空地，用粉筆親自手繪機車駕照模擬考場，沒想到妹妹先前直呼「考駕照很簡單」，結果直線7秒卻失敗了6次，貼文一出網友大讚「好有愛的哥哥！」

哥哥在臉書「爆廢公社二館」發文，妹妹要考機車駕照，還發下豪語說「很簡單」，於是他就在自家的三合院空地，手繪畫出仿監理站的機車考場讓妹妹練習，包括直線7秒車道、待轉區與直角轉彎，一邊用手機查看考場圖，一邊用捲尺量出正確的長度以及寬度，連路道邊邊的粗條白線也都畫出來，完成度相當高。

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原PO笑說，妹妹騎車實際練習後，光是直線7秒就NG了6次，讓他哭笑不得，「我沒對我妹很有愛 （嘴巴說說而已），只是她說7秒很簡單，這口氣我出在三合院上」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲▼機車考場還原度超級高。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

貼文一出，網友們佩服地豎起大拇指，「可以一直練一直練，不用去現場跟大家排隊等練習場地」、「這位哥哥也太用心了吧」、「世上只有哥哥好」、「嘴巴很硬，但心裡很有愛的哥哥」、「這三合院有夠大」、「羨慕家裡有院子」。

也有網友表示這是個賺錢的機會，「你照顧到妹妹，也照顧到全村，不錯，記得收費讓人家來練習」、「整個村子要考駕照的都來你家練習，一圈收費10塊錢就好，賺零用錢」、「可以開放考生練習順便收場地費」、「讚啦，旁邊擺桌子開始收場地費」。

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