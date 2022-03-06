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華郵：俄羅斯最終將佔領基輔　歐美計畫建立「烏克蘭流亡政府」

▲▼烏克蘭基輔難民被迫從家園撤離。（圖／路透）

▲歐美預期俄軍最後依然會攻陷基輔，進而讓烏克蘭人進行血腥且長期的游擊戰。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事引發全球矚目，儘管烏克蘭軍民仍在持續抵抗，歐美預期俄軍最後依然會攻陷基輔，進而讓烏克蘭人進行血腥且長期的游擊戰。有數名美國和歐洲官員表示，雖然最糟糕的情況還沒有發生，他們已經在制訂如何幫助烏克蘭流亡政府的計畫。

根據美國《華盛頓郵報》報導，多名美國和歐洲官員表示，俄軍遲早會逆轉初期的頹勢，最終佔領烏克蘭首都基輔，儘管大家一直不願討論詳細內容，因為計畫前提是俄羅斯已達成軍事勝利，計畫的第一步是如何幫助烏克蘭建立和支持流亡政府，如此將會造成俄羅斯佔領者陷入游擊戰中。

官員們說，美國早先給予烏克蘭軍隊的武器，以及後來持續支援的武器，對於烏克蘭游擊隊反抗運動非常重要，拜登政府也已要求國會通過100 億美元的人道主義援助和軍事支援計畫，包含為烏克蘭的武器彈藥提供資金。

如果美國及其他盟友決定支持游擊隊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將成為關鍵力量，維持軍隊士氣及團結烏克蘭人，讓烏克蘭人持續反抗佔領軍。

官員們指出，考量到俄羅斯可能佔領基輔，美國國務院、國防部等單位必須為澤倫斯基政府被迫逃離基輔，甚至是逃離烏克蘭做好準備，「我們正在為每一種可能性，做出對應的應變計劃，包含澤倫斯基在波蘭建立流亡政府」。

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