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室友狂偷她東西「狡辯理由超扯」　北漂女氣炸：最好有這麼巧

飯店,住宿,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲室友狂偷她東西，抓包還瞎扯理由，她怒「給過她一次機會卻還學不乖」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人剛出社會工作，可能無法負擔太昂貴的房租，因此會選擇與他人合租，萬一碰上「雷室友」，生活真的會很痛苦。一名女網友在Dcard無奈說，她的室友經常會偷她的東西，被她抓包好幾次都屢勸不聽，最近她實在要受不了了，詢問大家「我在家裝監視器有用嗎，還是直接攤牌報警」。

原PO表示，她前陣子從南部上台北工作，因為負擔不起單人房房租，所以選擇租家庭式套房，室友有3位女生，最初都相處不錯，不料後來她發現，其中一人A女竟然開始偷她的東西。

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她舉例，有一次逛街買的小洋裝，回家洗完掛在陽台曬乾後，沒想到直接被A女拿走，當時她在家中找了相當久，結果發現掛在A女的衣櫃裡，氣得她當面質問對方，對方卻回應「不小心拿錯」。

還有一次大家一起去吃麥當勞，A女趁她上廁所時，偷用她的手機，把她的麥當勞即享券直接用掉，「當時想說是小錢，就沒有計較」，不料最近A女又偷了她特別挑選，準備要給男友的棒球帽，被抓包後「她還狡辯說是她朋友送的」。

她無奈說，「最好是有那麼剛好送同款的，先前給過她一次機會卻還學不乖，這幾天一直在想，會不會哪天她又來偷東西，想問大家該如何處理，如果我在家裡面裝監視器有用嗎，還是直接攤牌報警」。

其他網友看了紛紛建議說，「其實不太建議提告，因為提告有很多隱形成本，就默默找房子某天直接搬走」、「這種慣犯還需要原諒、給機會嗎」、「建議直接搬走」、「如果你沒有多餘的時間金錢，不建議提告，直接離開就好」。

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