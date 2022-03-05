6500km救人大作戰　男被拋棄求助杜拜友人...台中警海邊勸回

▲台中男子被女友拋棄，求助6500公里外杜拜友人，有意輕生，還好大甲警半小時在海邊勸回。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市外埔區25歲的王姓男子被女友提分手，難過的在海邊哭泣，並透過Line向6500公里遠的杜拜友人哭訴，萌生輕生念頭，友人沒有王男家人電話，打給台北朋友代為報警，大甲警方獲報後沿著海堤沿路尋找，所幸在半小時、凌晨近3點時找到，好說歹說王男才讓員警帶回派出所安撫，即時挽回寶貴生命。

台中市警察局大甲分局日前凌晨2點多，接獲台北市警察局大同分局轉報，有1名王姓男子在台中海邊哭訴，恐有想不開念頭，海墘派出所警員王帝榮獲報立即沿著海岸線尋人，還好半小時後在一處海堤旁發現正在車上哭泣的王男，王男原本不願離開，經員警苦勸後，才帶回派出所安撫情緒，並通知家屬將其帶回。

據了解，遠在杜拜的友人得知王男感情生變，情緒不穩，立即委託台北的朋友到派出所報案，再轉報給大甲警分局，所幸在各警察單位火速接力之下，適時挽救寶貴生命，防止一場悲劇發生。

海墘派出所所長許棋舜呼籲市民，念頭轉個彎，生命無限寬廣，路不是走到盡頭，而是該轉彎，自殺不能解決問題。如果發現親友有自殺傾向或行為，除撥打110 報案專線通報外，可善用自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以幫助自己及親友安渡難關。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

