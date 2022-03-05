「市話未繳」詐騙又來　警方成功攔組救回民眾160萬元

▲詹男接獲地檢署假公文通知。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

53歲詹姓男子以「市話未繳」再用假檢調辦案遭詐騙集團連環騙，歹徒甚至連反詐騙165專線都運用上，經行員機警通知警方到場，耐心向民眾查證及解釋「假檢警」詐騙老梗，成功攔阻新臺幣160萬元，但遭詐已滙10萬元「保證金」仍在追查中。

▲詹男前往銀行欲解除160萬元定存轉存他戶。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局中壢派出所員警鄭沛清、林禹聖於4日13時45分許，接獲聯邦銀行報案稱有一名男子欲解除美金定存帳戶，經銀行理財部的陳襄理發覺異常，隨即請警方到場協助。詹男向警方表示，家裡接獲佯稱中華電信來電稱有一筆帳單未繳錢，市話會被停掉，並運用話術輾轉告知其遭詐騙，並主動協助詹男轉給同夥偽裝的165反詐騙專線。

▲員警到場耐心勸說，保住詹男160萬元存款。（圖／中壢警分局提供）

隨後由自稱「張麗華」之假警員告知其可能涉及刑案，接著又轉接台北地檢署專案主任，隨後又要求詹男加入名稱「陳永發」LINE(通訊軟體)的ID，該假檢警即要求詹男不得將電話掛斷，並指示其至台新銀行轉帳新台幣10萬元至其指定之人頭帳戶，過程中皆使用LINE(通訊軟體)指揮詹男，匯款成功後即以LINE傳送假公文給詹男，導致詹民誤以為真有其事。

假檢警「陳永發」又以LINE電話指揮詹男至聯邦銀行解除美金定存帳戶內的存款，並告知詹男先將該帳戶內的新臺幣160萬元存至其帳戶內，詹男懷著極度慌恐、焦慮不安的心情，依指示至銀行辦理，所幸行員機警發覺詹男解除定存動機異常，立即請警方到場協助，員警鄭沛清、林禹聖到場後耐心勸說，「假檢警」詐騙老梗是詐騙集團慣用的手法。最後詹男才恍然大悟，對警方與聯邦銀行的陳姓襄理積極協助表示感謝，保住新臺幣160萬元。