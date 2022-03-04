男遇臨檢竟當場吐出血痰險昏迷　警急通報救護他沉默拒報身分

▲警方與環保局、監理站對違規噪音車輛進行攔檢。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

44歲陳姓男子3日晚乘坐友人自小客回家，遇到警方執行取締噪音勤務遭到攔查，陳男突表身體不適並下車癱坐地上，同時乾嘔吐出血痰幾乎昏厥，員警見情況情緊急通報救護人員到場，但陳男沉默不願透露身份，經友人自其背包取出健保卡後，一查身份為毒品通緝，將陳送醫後無大礙，依法解送歸案。

▲陳姓男子身體不適癱坐在地。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局與桃園監理站及桃園市環保局，連續於2、3兩日夜間20時至22時，在市府廣場及小檜溪重劃區設置檢查站，執行聯合稽查取締噪音車輛勤務，兩日共攔查汽機車45輛(汽車2輛、大型重機1輛、機車42輛)，經實施排氣音量檢測，不合格共22輛(汽車1輛、大型重機1輛、機車20輛)，環保局人員依據噪音管制法立即開具舉發單，並責令複驗。

▲▼員警查明身份後與救護人員合力送醫。（圖／桃園警分局提供）

昨晚青溪所員警於攔查一輛自小客時，車內共有3人(2男1女)，車輛於進行噪音檢測時，員警逐一核對駕駛及乘客身分，後座男子突然表示身體非常不舒服，下車癱坐在座椅上，但不管員警如何詢問，他始終沉默不願透露身分，林姓駕駛及其女友表示該男子是朋友的朋友，只是受朋友委託送他返家，跟他完全不熟。

該名男子乾嘔幾聲吐出血痰，員警立即通報救護人員到場，並請男子出示健保卡準備就醫，但男子幾乎昏厥仍不願配合，經請其友人取出其背包內證件，發現該陳姓男子因毒品案於今年1月份，遭桃園地檢署發布通緝中，警消合作將送醫治療後無大礙，依法將陳男解送歸案。