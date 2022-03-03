妹夫在台電工作！傳來崩潰訊息「檢討報告寫不完」：完蛋了

網搜小組／鄺郁庭報導

全台3日早上發生大停電事故，各地區都傳出災情，台電之後則證實上午9時7分，停電是因興達電廠開關場事故導致。有網友則在PTT的Gossiping板上爆卦「有三個電廠跳電」，說他妹夫在台電工作，「根據他說，興達大林南火都跳了」，崩潰直呼完蛋了、檢討報告會寫不完。

話題一出，就有網友在底下留言開酸，「愛的負載量過大」、「快用愛發電啊」、「不用靠戰爭就可癱瘓全台」、「基層好慘，報告寫不完」、「假消息！黨明明說供電無虞」、「造反了嗎！台灣不缺電」、「搞的跟第三世界一樣」、「不是缺電，是發電機偷懶不工作^^」、「我們大冬天、風和日麗的，全國到處停電。」

還有不少鄉民點出最讓人擔心的一點，「春天先給你預演一下夏天沒電，沒事兒」、「3月就出事，今年夏天精彩了」、「不敢想像夏天怎麼辦」、「今年夏天等著看」、「3月就能跳，今年夏天……」、「還沒夏天，就跳成這樣惹，今年夏天準備好」、「3月而已，等到7月看怎麼辦」、「天氣冷都跳電……夏天要怎麼辦？」

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對於停電事故，台電指出，今（3）日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

▲原PO妹夫在台電上班，這一跳電崩潰直呼完蛋了。圖為興達電廠外觀。（圖／民眾提供）