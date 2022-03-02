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快訊／克里姆林宮：代表團已準備今晚第2次談判　喊話烏方不要缺席

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭已經進入第7天，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）2日表示，俄國代表團已經「就位」準備與烏克蘭繼續談判，但不清楚烏方人員會不會出席。對此，烏克蘭政府表示，他們也正在考慮進一步談判，但這次談判必須要有實質的議程。

根據美國CNN報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫在一場電話會議中告訴媒體，俄國代表團已經「就位」準備與烏克蘭繼續談判，但沒有透露地點及談判中的細節，「今天（2日）下午或晚上的時候，我們代表團將就位並等待烏克蘭的談判代表」、「我無法預測烏方代表團是否會出席，但我們希望他們會」。

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

對此，烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）2日被媒體詢問第2次談判問題時，表示目前已經在討論，且需要有「實質議程」。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則說，他認為對話可以，但俄軍必須停止轟炸烏克蘭城市，雙方才能展開有意義的停火談判。

另據俄媒《俄塔社》消息，俄烏第2次談判將在今天（2日）舉辦，地點將選在白俄羅斯及波蘭邊境，不過消息尚未被證實。

 

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