才出學霸卻爆出包！數學競試成績消失　明道中學950學生崩潰重考

▲電腦出錯！數學競試成績消失，明道中學950學生崩潰今重考。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中知名明道中學昨天才歡喜公布有學生在首屆新課綱學測拿下六科全滿90級分好成績，但今天卻爆出因電腦出現問題，導致全校950名國三學生必須在今天重考數學科選擇題，讓學生哀嚎不已。副校長陳炤華坦言，這是創校50多年來首次發生的情況、無法想像的意外，已經發信跟家長、學生致歉，「重考數學選擇題是經過多方評估後，最好的補救作法。」

按照明道中學原訂計畫，國三學生總共會舉行三次學業競試，第一次在上學期已經舉行完畢，第二次為2月14、15日，最後一次在3月下旬，但因為電腦出包，導致學生必須在3月連考兩次數學，不少人哀嚎，上網抱怨。

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陳炤華表示，2月17日傍晚，閱卷中心工程師在進行系統更新的過程中，電腦出現多次錯誤，經障礙排除後，再次試讀卡片的同時，系統產生不正常回寫。此狀況是首次發生，導致Server裡面的Index 檔遭到波及，也因索引資料被消除，以致無法讀取辨識正確的閱卷資料，無法從海量的資料庫中找回正確的備份。

陳炤華強調，校方在2月18到22日連三天協同外部廠商要救回資料，但仍無法救回第一次學業競試數學科選擇題的讀卡紀錄，校方對這件突發狀況，深感抱歉。其他學科成績，已由教務處就原答案卡進行重新讀卡，因此沒有受到影響。但數學科答案卡因非選擇題卷卡合一之故，原答案大卡早已發回給學生，無法全數回收重讀選擇題成績。



陳炤華指出，學校開會討論的多項補救方案中，｢重考數學科選擇題｣是經開會決議，最確保成績計算公平性且對同學直升榜成績計算影響最小的作法。因此校方開會決議今天的第五、六節週會時間舉行國三第一次學業競試數學科選擇題重考。