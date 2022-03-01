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138公斤乩童硬上「西螺羅志祥」！騙吞威而鋼+重軀壓制　下場慘曝

▲▼雲林西螺金面太子元帥殿。（圖／翻攝自Google Maps）

▲雲林西螺金面太子元帥殿。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林昱萱／台南報導

一名在宮廟擔任乩童的劉姓男子體重達138公斤，而他2018年逼迫陳姓信眾吞下壯陽藥、並強行口交得逞。對此，雲林地院審理後，依法判其4年徒刑，而劉男支付30萬元賠償金後，更一審改判其3年10月徒刑。

判決指出，劉男在雲林一間宮廟擔任乩童，而一名陳姓男子多次前往該處抽籤，祈求庇佑，怎料劉男卻對對方意圖不軌，在宮廟裡告訴對方，「你身體出問題」、「生殖器不會勃起」等語，讓陳男感到相當困惑。更誇張的是，劉男為了有更多機會接近陳男，多次向對方家人聲稱，陳男在外惹事，已經被警察盯上，要對方到自己的住處避風頭。

陳男的家人信以為真，認為身為神職人員的劉男是誠心要幫助陳男，因此儘管陳男本人百般不願意，卻仍是無奈前往劉男家中。隨後，劉男先是假意關心對方，之後便拿出一顆威而鋼，聲稱該物為調養身體的藥物，要求陳男吞下，而等到對方吞下後，劉男又詢問對方是否感到身體發熱，若發熱就要將衣服脫下。

陳男察覺異狀後，躲到廁所內發訊息給家人，拜託家人到該處載其返家。怎料，陳男回到房間後，卻被對方要求將手機關機、並關燈躺到床上，接著劉男以重達138公斤的身軀重壓對方，並隔著衣物撫摸對方生殖器，甚至不顧對方的拒絕，強行口交得逞，而隨後陳男假借外出買酒才順利脫身。

誇張的是，劉男於法院審理時還辯稱自己是因為有高血壓問題，長期服用降壓藥，進而有了性功能障礙，因此才會購買威而鋼，而也是因為對方詢問自己是否有保養身體秘方，才會將該藥拿出，讓對方自行決定是否服用，而他也辯稱，當天並沒有強迫對方。

不過，法官勘驗各項證據後，不採信其說詞，而案件在法院審理時，陳男於一、二審均表示無法原諒對方，希望法官從重量刑，外加上劉男犯案後不斷狡辯否認，犯後態度不佳，考量其智識程度、家庭經濟狀況，扣除已領取的犯罪被害人補償金30萬元以外，又另外支付30萬元的賠償金，且在原審判決後已與對方達成調解等一切情狀後，台南高分院更一審依犯強制性交罪，判劉男3年10月徒刑。

此外，這起事件先前也在網路上引起軒然大波，當時一名自稱「無極天外天夣老師」的前輩替劉男護航表示，「這起事件的發生，是小劉與陳先生兩人之間的累世糾結」、「劉男被號稱『西螺羅志祥』的陳男吸引，一時衝動把持不住自己的慾望」。

當時該名老師的誇張言論在網路上引起熱議，不少網友都氣得表示，「整篇都在講犯人好可憐」、「提油救火嗎」、「你真的是來補槍的，且這槍真大力」。

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