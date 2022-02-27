俄羅斯7軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網看32秒滿滿同情：好心酸

▲俄羅斯7名軍人搶劫烏克蘭商店內的畫面曝光。（圖／翻攝@RALee85推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭遇到頑強抵抗，導致本來的閃電戰作戰計畫失敗，軍隊的補給也出現問題。許多俄羅斯軍人直接進入烏克蘭當地的超市內拿取所需物資，如今俄軍在超市內的畫面曝光後，卻讓網友對第一線士兵的遭遇感到心疼，還認為俄軍乖乖拿塑膠袋裝食物的畫面非常有喜感。

有網友在推特上傳「俄羅斯特種部隊搶劫烏克蘭超市」的32秒影片；畫面顯示，至少7名全副武裝的俄羅斯軍人，在超市內悠閒的聊天、打包架上的食物，另外有兩名士兵站在收銀台前，緩慢地打開塑膠袋裝需要的物資。

Video of Russian spetsnaz looting a Ukrainian supermarket. https://t.co/wbxBHYbSGW pic.twitter.com/R6wJGuZ59e — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

影片曝光後國外網友紛紛留言，「他們拿走烏克蘭的錢我也不會感到驚訝，因為比他們自己的更有價值」、「我可以理解他們拿東西吃，因為他們部隊的供給問題非常糟糕，但好像有人手上有拿錢想付的樣子」、「我要是他們也會做出一樣的事情，因為他們沒有食物，只有3天的補給，他們甚至不知道為什麼在烏克蘭，也不想待在那裡」、「搶劫在所有戰爭中都會發生，但通常是為了竊取具有經濟價值或紀念品的文物，也許是一堆美酒。一旦供應鏈中斷，士兵通常會搶劫雜貨店來養活自己，但通常不會在入侵3天後發生。」

該段影片經分享到PTT，台灣網友表示，「俄軍真是有禮貌」、「俄羅斯軍隊流出畫面怎麼都像乖寶寶」、「他們在找塑膠袋嗎」、「他們是在結帳嗎？我怎看不出來」、「欸要集合了我還沒投飲料啊」、「小蜜蜂阿姨呢？我要結帳」、「拿的還滿節制的啊，一人一小包」、「怎麼看起來是士兵想幫鄰兵結帳」、「俄軍人真的蠻可憐的，莫名其妙上戰場」。

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