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幼兒園衍生3個家庭確診　桃園高標準擴大採檢

▲疫情變化快！桃園幼兒園衍生3個家庭確診。（圖／市府提供）

▲桃園幼兒園衍生3個家庭確診，市長鄭文燦新增行程召開疫情說明會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日於市府疫情說明會表示，市府針對平鎮家庭群聚感染事件，擴大疫調、採檢及匡列，其中26日確診個案（案20485）所就讀的觀音米迪幼兒園，經採檢287人後，衍生10名、分屬於三個家庭的確診者；由於，幼兒未施打疫苗，且Omicron症狀輕微，易被忽略，呼籲各校及家庭，若有幼兒發燒或上呼吸道症狀，務必進行篩檢，降低群聚感染風險。

▲疫情變化快！桃園幼兒園衍生3個家庭確診。（圖／市府提供）

鄭市長說明，第一組家庭有案20554、20553共2人確診，其中案20554就讀於米迪幼兒園，他的哥哥（案20553）則就讀富林國小；第二組家庭共計6人確診，其中案20561、20562就讀於米迪幼兒園，其父（案20557）、母（20558）及兩位就讀觀音國小的哥哥（案20559、20560）同樣確診。此家庭進而影響某電子工廠及觀音國小，分別採檢329人及1,036人。

第三組家庭共計2人確診，其中案20556就讀米迪幼兒園，其父親（案20555）確診，市府也針對其在蘆竹某工廠進行疫調及匡列。此外，就讀富林國小的案20553，另衍生1名教師（案20563），因症狀就醫採檢而確診。

另外，米吉兒童課後照顧服務中心共計5個班級，皆為觀音國小學生，考量混班上課情形，市府也針對86人進行居家隔離。而米迪幼兒園（含米吉兒童課後照顧服務中心）、富林國小及觀音國小，都將停課14天至3月11日。

由於市府今日所公布3個家庭群聚感染事件，皆衍生自米迪幼兒園，市府在最短時間內針對相關學校及職場進行匡列採檢，希望確保社區安全。在「學校」方面，米迪幼兒園全校師生居家隔離90人；觀音國小全校師生573人，採檢1,036人，確診班級師生亦居家隔離；而富林國小150人，完成採檢237人，全校也列為居家隔離；

在「職場」方面，某電子工廠全廠採檢329人，蘆竹某工廠全廠採檢30人。鄭市長也說，依過往經驗而言，家庭及職場易有多波感染，市府提早安排大範圍居家隔離，以高標準建立社區防火牆。

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