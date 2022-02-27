俄烏戰爭「看清10種台人！」　律師勸遠離：出賣你的人，就是他

▲烏克蘭士兵在馬里烏波爾（Mariupol）搭乘軍車。（圖／達志影像／美聯社）

文／呂秋遠

無論什麼樣的戰爭，都是災難。對於俄羅斯侵略烏克蘭，我們能做的事不多，能盡量聲援，支持制裁，是一定要的。而透過這件國際事件，我們還可以看到某些台灣人的回應。如果，你身邊的朋友，有下列回應，不用懷疑，他就是你應該遠離的對象：

1.訕笑台灣應該趁機「收留」烏克蘭女性的人。

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這種人，腦袋裡只有正妹，沒有正義，思維裡也都是齷齪的人口販運想法，現實生活中，大概也是傾向物化女性的人而已。

2.大喊不要戰爭，中國打來，一定要當第一個投降的人。

戰爭，當然就是悲劇，但是這種人，分不清是非對錯，譴責戰爭，卻不譴責發動戰爭的人。現實生活裡遇到壞人，就是忍氣吞聲，不在乎自己的尊嚴，只要比他凶、比他狂，就能欺負他。

3.讚歎普丁神勇果決、美國爸爸不可信、親中才能保台的人。

這種人，相信暴力，執迷權力，但是邏輯矛盾。明明美國盡力提供台灣保障（不論是為了什麼原因），而中國就是要消滅中華民國或台灣，但是他們還是認為，消滅才是保護，援助就是欺負。

4.提倡中國這麼強大，小國不要挑釁它，不然烏克蘭就是下場的人。

這種人，完全沒看懂孟子所說的：「大事小以仁，小事大以智」的想法。而是主張，「大事小以霸，小事大以舔」。往後遇到比他凶悍的人，大概也就是跪而已。

不對，他竟然說台灣是國，習老闆會生氣氣！

5.高喊開戰以後，絕對沒有任何國家會來幫助台灣的人。

這種人，對自己沒信心，也希望大家都對他沒信心，呈現一種自暴自棄的狀況。

▲俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

6.強調買武器根本沒意義，台灣如果真的這麼重要，武器應該要送的，不能自己花錢買的人。

這種人，平常應該也覺得自己很重要，所以薪水應該要用送的。他也會覺得打疫苗不重要，病毒看到他，就會自動閃避。

7.相信台灣應該要跟中國簽訂和平協議，不然就會被滅亡的人。

這種人，大概不知道，俄羅斯與烏克蘭有簽訂明斯克協議，也不知道中國共產黨與中國國民黨有簽署過雙十協議。但是，一個現在正在侵略對方，一個已經把對方趕到台灣來，還變成了萬年在野黨。

8.嘲笑中國打台灣，台灣肯定撐不過三天，台灣人都只是鍵盤勇士的人。

這種人，應該不知道，台灣的軍事力量排列全球第22名，雖然只贏烏克蘭一點，但是台灣海峽的制海權與制空權卻是很難跨越的障礙。中國軍力雖然排列第2名，但是四方都是敵人，要集中兵力運送到台灣來佔領攻擊，或許會有九成葬身在台灣海峽。

另，台灣人臥虎藏龍，刁民甚多，根本難纏。

9.認為戰爭來了，綠色台獨份子一定會逃跑的人。

這種人，應該同樣不知道，飛彈與子彈是色盲，不挑顏色打。一旦被佔領，有錢人才有機會逃跑，我們這種平民，不分顏色，都只能被迫留在台灣，改變自己原本自由民主的生活方式。

10.呼籲中國應該給台灣打兩巴掌，台灣才會聽話的人。

這種人，在現實生活中，不認生母，不認養父，為了一口飯，只認主人。往後你不「聽話」，她也會覺得應該打你兩巴掌。

會說這種話的人，在台灣為數不少，只能說，我們遠離污染源，一生保平安。畢竟，雖然他平常就很討人厭，哪天台灣真正發生戰爭，出賣你的人，就是他。

※本文章已獲呂秋遠律師授權，未經同意請勿隨意轉載。