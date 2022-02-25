快訊／2男踏出金錢豹「遭擄虐1死1重傷」！17嫌一審判決出爐

記者高堂堯／南投報導

南投水里去年9月爆發民宅凶殺案，台中2名廖姓男子才剛踏出酒店，即遭多名惡煞強押到水里民宅內囚禁、毆打，釀成1死1重傷慘劇。南投檢方偵結，認為涉案的辜姓嫌犯、黃姓嫌犯等17人惡性非輕，且犯後還企圖以「自首」方式誤導偵辦方向，因此偵結後將17人依法起訴，並請求法院從重量刑。對此，根據最新消息，一審南投地院依殺人罪將黃姓主嫌判處無期徒刑，並褫奪公權，其餘遭判處4月半至15年不等刑期，另2人通緝中。

▲案發現場。（圖／資料照）

檢方調查，辜嫌等人先前透過黃嫌交付綽號「仔仔」與「主任」等2名廖姓男子款項，前往花蓮市籌組詐騙機房，但辜嫌卻認為該筆款項遭到仔仔、主任侵吞，因此私下與多名共犯謀議，籌畫找來2人進行談判，並由劉嫌聯繫仔仔，假意邀約前往台中金錢豹「天上人間酒店」歡飲，2人不疑有他，一腳踏進死亡陷阱。

2020年9月4日凌晨2時許，仔仔、主任2人在天上人間酒店暢飲的同時，殊不知酒店後門以黃嫌為首的多名惡煞早已分乘2車前往埋伏等待，至凌晨3時30分許，2人踏著醉意從後門離開時，即遭多名惡煞擄走、強押上車，並先載往台中保安七街一處民宅痛毆，隨後又唯恐毆打聲響太大，因此轉移陣地前往南投水里一處民宅將2人拘禁，不斷對仔仔、主任2人施暴凌虐。

期間劉嫌輾轉聯繫上「主任」李姓女友，李女得知男友遭擄後交即籌款400萬元，雙方相約地點交付款項，惟黃嫌認為款項不足，不願釋放2人，仍持續以拳頭、棍棒、熱熔膠條等物毆打。直到5日上午，「主任」意欲逃跑，遭惡煞發現後抓回痛毆，最終因全身多處鈍器傷、大面積出血、滴血容性休克死亡；而「仔仔」則是全身多處骨折，肝、腎功能受損，最終被載往醫院丟包。

南投檢方偵結，認為以辜嫌、黃嫌為首的17名嫌犯僅因債務糾紛，即糾眾妨害行動自由，進而凌虐、毆打被害人，導致其中1人因此死亡，且犯後還企圖以「自首」方式誤導檢方偵辦方向，惡性非輕，因此依法將17人起訴，並請求法院從重量刑，以維社會治安。

一審案經審理，南投地院於今（25日）下午4時宣判，黃姓主嫌判處無期徒刑，並褫奪公權，其餘人遭判處4月半至15年不等刑期，另2人通緝中。