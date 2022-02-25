女舞蹈老師爽PO「30秒露臉啪啪片」　 幫2恩客手工服務被逮

▲有氧舞蹈女老師下海兼差賣淫，利用Twitter拉客，竟PO出自己露臉性交30秒的影片。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

台北市鄧姓有氧舞蹈女老師兼差性交易，第一次「加碼」在網路上PO出與男人性交30秒露臉影片攬客，行為大膽豪放，可惜影片太過火辣，還沒吸引恩客上門，便引來警方注意被捕。台北地院審理後，依以網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處鄧女拘役40日。

2021年9月1日，想兼職賺外快的鄧女，在新北市新店住處上網，以暱稱在Twitter發布性交易的攬客廣告，更PO出她和身分不詳成年男子性交30秒的影片供人觀賞，並提供LINE暱稱和聯絡電話等尋芳客上門，影片未設置閱覽權限範圍，任何Twitter網友都可觀看。

警方調查發現，鄧女已不是第一次在網路上用自己照片攬客，卻是第一次「下猛藥」PO性愛影片吸睛。員警於是假扮恩客與鄧女相約同年9月14日17時許，在台北市臨沂街鄧女個人工作室碰面，當場查獲廖姓和劉姓2名男子與鄧女從事手工的「半套」性交易。

鄧女辯稱，Twitter上的30秒性愛影片中沒有露臉的男人是自己男友，還強調「只開放給好朋友們看」，但警方查出鄧女Twitter沒有限制閱覽，等同公開散布色情資訊，將她移送偵辦。北院認定鄧女在網路上張貼猥褻影像，影響社會善良風俗，判她拘役40日，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

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