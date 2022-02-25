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「凌晨被爆炸聲驚醒！」台烏夫妻嚇壞　726字訴心聲：俄羅斯是瘋子

▲▼烏克蘭人抱寵物逃離家園。（圖／達志影像／美聯社） 

▲有不少烏克蘭人離開家園。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

俄羅斯24日向烏克蘭開戰，就有一對「台烏夫妻」在臉書上發文表示，「當你早上接到的第一封訊息是媽媽和姊姊傳來訊息說她們凌晨5點被爆炸聲驚醒，是多麼恐怖的感受」，他們家人現在已打包好行囊，隨時打算撤離，然而，情勢已經這麼緊張，「克里姆林宮址宣稱這是『特殊軍事行動』，承認吧，這就是戰爭行為！」

粉專「我與我的烏克蘭老婆Tanya」昨天發布726字貼文表示，早在先前，夫妻倆就已收到許多關心，不過當時還沒開戰，所以不想說太多，不過現在既然已經開戰，「大家也許該聽聽！以下是Tanya想說的。」

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Tanya表示，夫妻倆人在澳門，但她的家人全在烏克蘭，她現在唯一能做的，只有祈求平安、捐款幫助烏克蘭軍隊，還有在社群媒體上，「大聲喊叫讓大家注意到這場烏俄戰爭！」

「當你早上接到的第一封訊息是媽媽和姊姊傳來訊息說她們凌晨5點被爆炸聲驚醒，是多麼恐怖的感受！」Tanya表示，烏克蘭現在多個大城市都傳出炸彈襲擊，然而克里姆林宮卻還說這只是特殊軍事行動，「承認吧，這就是戰爭行為！」

▲▼烏克蘭人抱寵物逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭人抱寵物逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

Tanya的家人住在不被國際承認的奧德薩南部靠近聶斯特河沿岸，俄羅斯從1995年就在那駐軍，目前邊境則有烏克蘭軍對看守。由於情勢緊張，Tanya的父母已將重要物資和文件都備妥，準備隨時撤離，不過有很多人現在都害怕的躲在地下室，因為在市區裡，一整天都會有多起爆炸。

令人難過的是，「我教母的兄弟在馬里烏波爾作戰中受傷，打電話回家跟家人訣別」，Tanya表示，實際上，過去9年都不是烏克蘭在內戰，「一直都是對俄羅斯的戰爭，現在的新聞終於證實了這一點。」

Tanya也感嘆說道，她實在難以相信這場戰爭發生在21世紀，「如何會讓一個俄羅斯瘋子如此妄為而全球拿他沒有辦法？」她也對外求助，希望全世界都能行動起來，「停止俄羅斯在全球銀行金融電信協會、終止飛往俄羅斯航班、凍結俄羅斯海外資產」，烏克蘭真的需要幫助。

文章曝光後，底下網友紛紛回應，「烏克蘭加油」、「希望你們的親人一切都平安」、「天佑烏克蘭，希望戰爭盡快結束」、「祝福烏克蘭，希望烏克蘭人可以保衛自己的國家」。

本文經粉專「我與我的烏克蘭老婆Tanya」授權引用

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