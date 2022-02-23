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社會 社會焦點 保障人權

北市黑衣人討債竟砍人！押走3肉票藏新竹縣　6落網2在逃

記者張君豪／台北報導

台北市大安警方2月17日接獲轄內國泰醫院報案，指稱有民眾全身多處刀傷送醫，警方獲報後趕赴醫院調查，發現傷者簡姓男子稱與友人邱女等5人共同在大安區通化街日租套房居住，當天上午遭黑衣人上門討債，聲稱邱女積欠職棒簽賭約40萬元賭債，簡男出面制止對方暴力行為，遭對方持開山刀砍傷送醫，另外歹徒押走在場劉姓被害人等3人上車逃逸。警方認為暴力犯行重大，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

▲通化街日租套房發生黑幫砍殺擄人案件，轄區大案警方逮捕6名涉案人並起獲犯案刀槍、目前仍有2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲通化街日租套房發生黑幫砍殺擄人案件，轄區大案警方逮捕6名涉案人並起獲犯案刀槍、目前仍有2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲通化街日租套房發生黑幫砍殺擄人案件，轄區大案警方逮捕6名涉案人並起獲犯案刀槍、目前仍有2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方成立專案小組，調閱案發地點監視器循線追查，發現歹徒持刀押人後往新竹縣新埔鎮藏匿，警方19日下午攻堅逮捕曾姓主嫌在內共6名涉案犯嫌，經查仍有兩名在場男女犯嫌在逃，並順利救出遭押走的劉姓男子等3名肉票，並起獲2把改造90手槍及14發子彈，及5包K他命等毒品，警方訊後依妨害自由、傷害、槍砲、毒品等罪嫌將涉案6人移送台北地檢署偵辦。

▲通化街日租套房發生黑幫砍殺擄人案件，轄區大案警方逮捕6名涉案人並起獲犯案刀槍、目前仍有2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然雙方到案後，堅稱係因賭債糾紛引發砍殺押人等暴力犯行，但警方對邱女等5人藏匿日租套房，遭有黑幫背景的曾姓主嫌率眾持刀槍押人等過程存疑，懷疑雙方有可能因毒品買賣糾紛、或者其他金錢糾紛，才遭黑幫出動大批人馬押人，但雙方供詞均避重就輕，警方將深入追查釐清幕後案情。

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