翻集檢所便當找違禁品遭疑「無法源依據」　王必勝回應了！

記者嚴云岑／台北報導

民眾入住集中檢疫所卻發現親友送的餐點有被翻動痕跡，指揮中心指揮官陳時中雖表示這是先前曾查過多起違禁品，甚至包毒品，才會做此規定，但仍遭批無法源依據。對此，主責集檢所業務的醫療應變組副組長王必勝強調，指揮中心都是依法行政，也曾公告禁止攜帶的違禁品清單，法律位階的問題，會再請法制組研議。

王必勝日前在臉書發文，表示「檢疫所不是自己家，是很多人要一起使用的空間，所以必須要有管理指引。」另曬出許多曾在飯菜、零食內查驗出的違禁品，表示集檢所的外送物並非逐批查驗，是根據住民行為模式及物品異狀等判斷後才進行抽查，目的是為了確保安全，未來仍會持續抽檢，但會要求工作人員盡量保持其原狀。

陳時中說，不是每個飯盒都會檢查，基本上仍根據情資、檢疫者背景與相關爆料才會做，事實上也有查出一些東西來。

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陳時中重申集檢所規範，入住該場所不得外出、不得與外來者會面，家屬物品由工作人員點交，並於指定時間轉給當事人，但不負責確保食品安全；因安全考量，恕無法轉交香菸、酒精類等飲品，及其他危險物品如刀片、打火機、毒品等。物品經查驗後若有違法，將會依相關程序辦理，若無違法，則會先代為保管，待民眾出檢疫所後再行歸還。