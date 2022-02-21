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以色列示警：「新伊朗核協議」即將達成　約束力將減弱

▲▼伊朗核協議,維也納。（圖／路透）

▲新伊朗核協議快要達成，但以色列總理認為，新協議比2015年的原版協議更弱。（圖／路透）

中央社耶路撒冷20日綜合外電報導

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）20日表示，伊朗可能「很快」就會同意與主要大國達成新的核協議，但他警告，新協議約束力將較2015年原版協議「更弱」。

班奈特在內閣會議前發表談話說，「我們可能很快就會看到新協議出爐」；他還說，協商中的新協議「比舊協議更短、（約束力）也更弱」。

美國日前已表明，為挽救伊朗核協議（正式名稱為「聯合全面行動方案」，JCPOA）而在奧地利維也納舉行的談判已有「實質進展」。

維也納會談於去年11月底重啟，目的在恢復伊朗2015年與英國、中國、法國、德國、俄羅斯與美國等強權簽署的JCPOA；這次會談的直接參與方包括伊朗和英法中德俄5國，美國則以間接方式參與。

▲▼以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。（圖／路透）

▲以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。（圖／路透）

長期以來，班奈特一直反對與伊朗簽署JCPOA，他也一再警告，放寬對伊朗制裁帶來的任何收入都將被德黑蘭用來購買可能傷害以色列人的武器。

班奈特20日重申：「這筆資金最終將被用來資助恐怖主義。」

他也曾表示，以色列將不受新協議約束，並保留對伊朗採取行動的自由。

班奈特告訴內閣成員：「我們正進行新協議出爐後的各方面組織和準備工作，以獨力維護以色列公民的安全。」

他指出，新的核協議可能於2025年到期，屆時美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內達成的舊版JCPOA也將失效。

「如果世界再次簽署協議，而未延長協議到期日，那麼我們只會有一項效期2年半的協議，之後伊朗又可以不受限制地研發和安裝先進離心機。」

2015年簽署的伊朗核協議放寬對伊朗的制裁措施，以換取伊朗限制核計畫發展。美國原本也是協議簽署國，但前總統川普於2018年片面宣布退出，同時恢復制裁伊朗，導致伊朗也開始逐步違反協議。

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