　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何時才要投入台北市長選戰？　陳時中妙答：看到亮光的時候

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（19）日出席「首屆公共衛生師記者會」，會後接受堵訪被問及是否參選台北市長議題時表示，要等到防疫、衛生行政等任務處理妥當後，才具備能選的資格。被問及何時才算處理妥當？他回應，「看到亮光的時候」，也就是大家都安心安全的時候。

▲▼陳時中出席首屆公共衛生師記者會時接受媒體堵訪。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中出席首屆公共衛生師記者會時接受媒體堵訪。（圖／記者嚴云岑攝）

房屋代銷員工（案19816）參加佛道雙修協會聚會累計24人確診，參與聚餐人數達80多人，另外界憂心成為桃機衍生西堤群聚翻版。新北市衛生局昨日公布，板橋又有一名國中生接觸過參與人員染疫。

台大感染科專家黃立民認為，用餐傳播疫情關鍵仍是室內人數與通風狀況，在疫情期間如果要自保、避免染疫風險，僅有盡量別去人多且多數不認識的聚餐場合一途，要觀察到3月上旬，如果屆時呈現收斂情況，才能較為安心。

陳時中上午受訪坦言，該群聚新增1名國中生確診，雖然29名同班同學與1名老師檢驗過都是陰性，但還是不能大意，需要至少3天觀察期才知道是否有外擴，但不會影響3月邊境開放規劃。

有媒體追問，若3月邊境開放，是否就是看到亮光的時候？陳時中無奈表示，這只是最基本的條件，還是要大家安全安心才算達標，而社會上賢達非常多，也不是非他不可，沒有控制好疫情的話就不具備參選資格。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
逼兒喝「19年前母乳」！　媽興奮：成年禮物
爬樓梯超傷膝？　專家每天爬6F揭真相
快訊／台9線爆重大車禍！　2死2傷1命危
明天是「今年冬季最冷一天」！　一圖看懂溫度變化
丟丟妹直播驚見「雙人上下抖動」！　大尺度畫面全播出
報復前男友下海拍AV！　26歲女大生「超狂身分起底」
邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！　「被挖菊花」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　陸委會：謬論違反奧會憲章

幕僚參選挨批「侯衛兵」　侯友宜：只要願為新北做事都給他加油打氣

柯建銘：朱立倫把支持者趕向民眾黨　時力已被時代淘汰

板橋某國中2確診　侯友宜：快速匡列採檢防堵疫情擴大

2年發2.3億補貼！北市觀傳局宣布防疫補助2月底結束

參戰桃園市長？　魯明哲抬轎想法「出現變數」：黨中央有徵詢會思考

何時才要投入台北市長選戰？　陳時中妙答：看到亮光的時候

冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　外交部：不實言論

黃郁婷嗆「開放酸民留言」　王定宇諷：中國主場友善就好好去那邊

20年礦權1次諮商同意沒停工規定　陳瑩轟經濟部修《礦業法》只做半套

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

小S面相命理師斷「嘴唇厚情慾豐富」　哀怨「很有沒有...」吐槽：妳真的是老師嗎？

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

北京冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　陸委會：謬論違反奧會憲章

幕僚參選挨批「侯衛兵」　侯友宜：只要願為新北做事都給他加油打氣

柯建銘：朱立倫把支持者趕向民眾黨　時力已被時代淘汰

板橋某國中2確診　侯友宜：快速匡列採檢防堵疫情擴大

2年發2.3億補貼！北市觀傳局宣布防疫補助2月底結束

參戰桃園市長？　魯明哲抬轎想法「出現變數」：黨中央有徵詢會思考

何時才要投入台北市長選戰？　陳時中妙答：看到亮光的時候

冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　外交部：不實言論

黃郁婷嗆「開放酸民留言」　王定宇諷：中國主場友善就好好去那邊

20年礦權1次諮商同意沒停工規定　陳瑩轟經濟部修《礦業法》只做半套

柯佳嬿、隋棠搶穿「彩色縫線運動鞋」！　Chloé扇貝紋厚底太可愛

台中五岔路口科技執法啟用　2天拍下近7百件違規罰款進帳40萬

太離譜！Sandy遇詐騙電話稱「親弟遭綁」　盜用憲哥聲音詐財400萬

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

2022上半年4星座錢賺到滿出來！　第1名「最吸金體質」數錢到手軟

金正恩搭豪華遊艇渡假！溜藍色滑水道被意外抓包　疑動向不單純

遭父性侵女兒求情「不想爸爸被關」　法官輕判2年還要賠50萬

台南民眾依約施打疫苗被拒　竟是這個理由！

北京冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　陸委會：謬論違反奧會憲章

今天是罕見吉日！「4星座」財運旺爆　錯過再等一年

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

政治熱門新聞

快訊／北部聚餐團足跡公布　全聯、屈臣氏、捷運松山線及淡水線

焦糖哥哥喊「有人出錢勸退」　調查結果曝：他說沒這回事

2年發2.3億補貼！北市觀傳局宣布防疫補助2月底結束

不排除台海生變　吳釗燮：絕不會屈服中國武力威脅

快訊／北市+5分布出爐　大同區3人、信義區2人

快訊／三重幼兒園4歲童確診　新北急篩400人結果出爐

邱建富嗆「複製貼上」　反遭譏：豬隊友扯後腿

何時投入北市選戰？陳時中：看到亮光的時候

快訊／板橋國中生同班同學染疫　全校即起停課14天

黃郁婷嗆「開放酸民留言」　王定宇：中國主場友善就好好去那邊

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡

漢翔國機國造招商　胡開宏：下階段目標「軍用機關鍵系統件要自製」

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

女童趕作業看不清了　母：你裝的

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

點壽司遭「外送員偷吃」　照片曝光網笑翻

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

好奇「毛孩在家做什麼」！她看監視器這一幕哭了

莉婭不離婚！深夜破冰謝和弦「一稱呼曝家庭現況」

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪搶救不治

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面