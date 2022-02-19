何時才要投入台北市長選戰？　陳時中妙答：看到亮光的時候

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（19）日出席「首屆公共衛生師記者會」，會後接受堵訪被問及是否參選台北市長議題時表示，要等到防疫、衛生行政等任務處理妥當後，才具備能選的資格。被問及何時才算處理妥當？他回應，「看到亮光的時候」，也就是大家都安心安全的時候。

▲陳時中出席首屆公共衛生師記者會時接受媒體堵訪。（圖／記者嚴云岑攝）



房屋代銷員工（案19816）參加佛道雙修協會聚會累計24人確診，參與聚餐人數達80多人，另外界憂心成為桃機衍生西堤群聚翻版。新北市衛生局昨日公布，板橋又有一名國中生接觸過參與人員染疫。

台大感染科專家黃立民認為，用餐傳播疫情關鍵仍是室內人數與通風狀況，在疫情期間如果要自保、避免染疫風險，僅有盡量別去人多且多數不認識的聚餐場合一途，要觀察到3月上旬，如果屆時呈現收斂情況，才能較為安心。

陳時中上午受訪坦言，該群聚新增1名國中生確診，雖然29名同班同學與1名老師檢驗過都是陰性，但還是不能大意，需要至少3天觀察期才知道是否有外擴，但不會影響3月邊境開放規劃。

有媒體追問，若3月邊境開放，是否就是看到亮光的時候？陳時中無奈表示，這只是最基本的條件，還是要大家安全安心才算達標，而社會上賢達非常多，也不是非他不可，沒有控制好疫情的話就不具備參選資格。