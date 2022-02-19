　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼少女拍裸照、淪性奴！補習班狼師討錢嗆「外流」　重判25年

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲李姓補習班主任以徵求內衣模特兒，誘騙少女拍裸照、逼性交。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／桃園報導

一名李姓補習班主任自2015年起以「徵求內衣模特兒」名義，誘騙多名國、高中少女拍裸照，事後另以恐嚇外流不雅照為由，索討金錢，甚至性交得逞。直到2020年受害少女接連報案，全案曝光。桃園地院日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，將李男重判25年，可上訴。

判決指出，李男2015年起於臉書開設假的女性帳號，向多名國、高中少女私訊稱，有內衣模特兒的賺錢機會，只要提供自己內衣照，或者是裸照等不雅照片，即可獲得酬勞，一次拍攝代言費8000元。

有11名少女誤信，先後傳了約413張裸照，此外有一名少女答應後想反悔放棄工作，李男見狀，竟一人分飾兩角，使用另一個假帳號私訊，恐嚇少女害他朋友賠錢，並且脅迫少女每天拍攝戴項圈等裸露不雅照片、滿16歲就必須打工賠錢，使得該名少女自不得已只好拍攝570張不雅照，另匯款11萬8500元至李男帳戶，受害時間長達5年。

誇張的是，李男還以面交酬勞方式，約另一名少女外出，並載對方到汽車旅館表示「脫衣拍照才有酬勞可領」，結果被對方拒絕後，竟脅迫發生關係，藉此拍攝裸照、性交得逞。種種可惡行徑，直到2020年受害少女們接續報案，全案因此曝光。

審理期間，李男否認犯行，辯稱不曉得少女未滿18歲，且雙方有談妥合作模式，會先審核照片是否合適。

法官勘驗相關對話發現，李男曾傳訊少女「為什麼沒有交照片影片」、「項圈狗鍊戴好」、「妳是不是想紅」、「我看我直接公開妳好了」，隨後少女便按照指示回傳，全裸或者戴項圈等不雅影像，可見被害人是受到恫嚇而傳，非個人意願而是遭受脅迫。

法官審酌，李男被逮前是一名補習班主任，教學對象包含國小、國中、高中生，自述「因為一直很想當老師，才選擇這個工作」，未料卻為滿足一已私慾，長期將被害少女當作支配的客體戕害；日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，將李男重判25年，可上訴。

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
截肢女孩總公司起底！主管控：她要兩千萬　高市府出手了
何時投入台北市長選戰？　陳時中：看到亮光的時候
快訊／宜蘭大學失火！　4F冒出黑煙
快訊／東烏連環爆炸！　輸油管、加油站炸出橘火球
逼國、高中少女拍裸照、淪性奴！　補習班狼師重判25年
ATM存5萬不見1000元！　妹子崩潰「少1步驟拿不回」
被指獅子大開口要2千萬！　截肢女孩傻眼：老闆娘別再說謊了
一進超商就問：手寫實聯制在哪！轉頭竟「狂抄客人資料」
都沒人進出…　北市殯儀館廁所突冒出大火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士自撞路樹倒地起不來　13輛汽機車「冷血」繞開繼續走

截肢女孩總公司起底！主管控：她要兩千萬　高雄勞工局出手勞檢

他上網學改4槍藏情趣用品堆　學習力超強...3槍具殺傷力

古蹟旁藏4槍+3百子彈「藏古蹟旁」　文人後代家中抄出千包毒品

快訊／宜蘭大學「生資大樓4F」冒黑煙！民眾嚇傻報警

逼少女拍裸照、淪性奴！補習班狼師討錢嗆「外流」　重判25年

「女警好兇」影曝！男違規與警互嗆　還PO2分鐘畫面討拍

被指獅子大開口要2千萬　截肢女傻眼：老闆娘不要再說謊了，拜託

女酒駕衝派出所告人毀損反要入監服刑　法官怒斥：已經第6次了

快訊／松山機場二航廈「男子突從高處墜落」　無心跳搶救中

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

小S面相命理師斷「嘴唇厚情慾豐富」　哀怨「很有沒有...」吐槽：妳真的是老師嗎？

騎士自撞路樹倒地起不來　13輛汽機車「冷血」繞開繼續走

截肢女孩總公司起底！主管控：她要兩千萬　高雄勞工局出手勞檢

他上網學改4槍藏情趣用品堆　學習力超強...3槍具殺傷力

古蹟旁藏4槍+3百子彈「藏古蹟旁」　文人後代家中抄出千包毒品

快訊／宜蘭大學「生資大樓4F」冒黑煙！民眾嚇傻報警

逼少女拍裸照、淪性奴！補習班狼師討錢嗆「外流」　重判25年

「女警好兇」影曝！男違規與警互嗆　還PO2分鐘畫面討拍

被指獅子大開口要2千萬　截肢女傻眼：老闆娘不要再說謊了，拜託

女酒駕衝派出所告人毀損反要入監服刑　法官怒斥：已經第6次了

快訊／松山機場二航廈「男子突從高處墜落」　無心跳搶救中

寒流南下中！一圖看懂溫度變化　明天是「今年冬季最冷的一天」

騎士自撞路樹倒地起不來　13輛汽機車「冷血」繞開繼續走

誤會味精了！外食「口渴元凶」曝光　營養師：OO粉成分更複雜

比爾蓋茲：新冠風險大幅降低　但另一場「疫情大流行」將會到來

截肢女孩總公司起底！主管控：她要兩千萬　高雄勞工局出手勞檢

他上網學改4槍藏情趣用品堆　學習力超強...3槍具殺傷力

何時才要投入台北市長選戰？　陳時中妙答：看到亮光的時候

加拿大接力摘金擦頒獎台原因曝光　隊員：打掃乾淨迎接獎牌

古蹟旁藏4槍+3百子彈「藏古蹟旁」　文人後代家中抄出千包毒品

邱鋒澤爆「不爽羅志祥同台」！2年前「被挖菊花」埋心結　私下怨言曝

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪搶救不治

苗栗女領最低薪！右腿截肢崩潰：需要幫助

截肢女工「無良闆娘」總公司遭起底　網湧一星負評洗版

即／新竹10歲男童跌頭前溪　同學嚇找媽媽

翁加入「飆股群組」　千萬退休金泡湯

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

即／嘉義某高中男學生墜樓！搶救宣告不治

財政部官員詐領差旅費　因刷卡住飯店破功

永和火警一家三口受困　丈夫無生跡

藝人「700萬珠寶遭竊」外傭涉重嫌

港男來台找醫美　崩潰：萎縮剩1/5

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

女童趕作業看不清了　母：你裝的

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

點壽司遭「外送員偷吃」　照片曝光網笑翻

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

好奇「毛孩在家做什麼」！她看監視器這一幕哭了

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

《聲林》選手「被工作人員抱上台」

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面