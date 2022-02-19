逼少女拍裸照、淪性奴！補習班狼師討錢嗆「外流」　重判25年

▲李姓補習班主任以徵求內衣模特兒，誘騙少女拍裸照、逼性交。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／桃園報導

一名李姓補習班主任自2015年起以「徵求內衣模特兒」名義，誘騙多名國、高中少女拍裸照，事後另以恐嚇外流不雅照為由，索討金錢，甚至性交得逞。直到2020年受害少女接連報案，全案曝光。桃園地院日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，將李男重判25年，可上訴。

判決指出，李男2015年起於臉書開設假的女性帳號，向多名國、高中少女私訊稱，有內衣模特兒的賺錢機會，只要提供自己內衣照，或者是裸照等不雅照片，即可獲得酬勞，一次拍攝代言費8000元。

有11名少女誤信，先後傳了約413張裸照，此外有一名少女答應後想反悔放棄工作，李男見狀，竟一人分飾兩角，使用另一個假帳號私訊，恐嚇少女害他朋友賠錢，並且脅迫少女每天拍攝戴項圈等裸露不雅照片、滿16歲就必須打工賠錢，使得該名少女自不得已只好拍攝570張不雅照，另匯款11萬8500元至李男帳戶，受害時間長達5年。

誇張的是，李男還以面交酬勞方式，約另一名少女外出，並載對方到汽車旅館表示「脫衣拍照才有酬勞可領」，結果被對方拒絕後，竟脅迫發生關係，藉此拍攝裸照、性交得逞。種種可惡行徑，直到2020年受害少女們接續報案，全案因此曝光。

審理期間，李男否認犯行，辯稱不曉得少女未滿18歲，且雙方有談妥合作模式，會先審核照片是否合適。

法官勘驗相關對話發現，李男曾傳訊少女「為什麼沒有交照片影片」、「項圈狗鍊戴好」、「妳是不是想紅」、「我看我直接公開妳好了」，隨後少女便按照指示回傳，全裸或者戴項圈等不雅影像，可見被害人是受到恫嚇而傳，非個人意願而是遭受脅迫。

法官審酌，李男被逮前是一名補習班主任，教學對象包含國小、國中、高中生，自述「因為一直很想當老師，才選擇這個工作」，未料卻為滿足一已私慾，長期將被害少女當作支配的客體戕害；日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，將李男重判25年，可上訴。