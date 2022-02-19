冷戰後最嚴峻對峙　馬克宏籲烏俄停止軍事行動

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電

烏克蘭局勢再度緊張，烏東地區出現砲擊交火。法國總統馬克宏今天呼籲「停止軍事行動」，並盼蒲亭「言行一致」進行退兵。北約秘書長則表示，這是自冷戰以來最嚴重的軍事對峙。

烏克蘭與俄羅斯局勢持續升溫，烏克蘭東部分離主義分子和烏克蘭軍隊間的戰爭自昨天起再度於烏東頓巴斯（Donbass）地區上演。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天於布魯塞爾歐非峰會後表示，情況「極度令人擔憂」，他呼籲「停止這個地區不斷增加的軍事行動」，包括今天上午烏克蘭前線頓巴斯地區的砲擊交火，並認為「俄國軍事壓力並未減弱」。

於此同時，俄羅斯國防部說，總統蒲亭（Vladimir Putin）將親自視導明天的演習，屆時將大量演練發射洲際彈道飛彈和巡弋飛彈。

藉由歐非高峰會之際，馬克宏向媒體表示局勢極度令人擔憂，而且顯然已在過去幾小時內造成傷亡。

馬克宏向記者說：「邊界的砲擊再度出現。我們首先呼籲停止這些軍事行動並盡快降溫。第二，呼籲重回有建設性的談判，如我們不斷表示，唯有透過對話，局勢才能改變。」

再度交火也讓各界擔心烏克蘭危機會讓俄羅斯與西方國家的緊張對峙再度升溫。過去幾天，情勢曾因蒲亭數度宣布部分退兵返回基地似乎稍微好轉。

對此馬克宏提出警告，「我向蒲亭總統的宣布致意，但若想成為可信賴的夥伴，則言行一致總是好的。因此，我們希望能有接下來的具體詳情」。

在呼籲冷靜的同時，馬克宏也重申「未來幾個小時內，歐洲與美國盟友將密切協調」，包括今天美國總統拜登、北大西洋公約組織（NATO），以及法國在內的幾個歐盟領袖進行視訊會議。

法國與德國領導人今天也敦促俄羅斯利用對烏冬分離主義分子的「影響力」要求其自制，以便使情勢得以降溫。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在今晚的聯合聲明中指出邊界的停火協議不斷遭到破壞，並譴責在平民區使用重型武器，進而傷害平民。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則在歐非峰會後的另一場記者會上重申「雙重途徑」的必要性，也就是準備在俄國軍事進犯時祭出制裁，同時試圖尋找「外交出口」。

日前剛造訪俄羅斯與烏克蘭的蕭茲也指出，「俄羅斯在烏克蘭邊境大幅增加軍力」，而且在白俄羅斯與海上都動作頻頻，「這也是為什麼我們應該嚴肅看待局勢，這是個戲劇性的事實」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今晚表示，歐洲目前面對烏克蘭邊境的15萬俄羅斯大軍，這是自冷戰以來「最嚴峻的軍事對峙」。

史托騰柏格在「德國第二電視台」（ZDF）受訪時說，「這已遠不止軍事操作」，而是「俄羅斯絕對有能力在沒有任何形式的警告下發動向烏克蘭攻擊」。