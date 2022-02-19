烏東分離主義者：計劃撤離70萬人至俄羅斯

▲歐洲安全暨合作組織人員搭車撤離烏東分離主義者把持的城市頓內茨克（Donetsk）。（圖／路透）

文／中央社莫斯科18日綜合外電報導

俄羅斯支持的烏克蘭東部分離主義者今天指出，他們計劃從自稱獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic，DPR）撤離約70萬人至俄羅斯。

路透社報導，頓內茨克人民共和國居民大多講俄語，許多人已被授予俄羅斯公民身分。

烏克蘭表示，治理頓內茨克人民共和國的人並非是分離主義者，而是俄羅斯代理人，但遭俄羅斯否認。