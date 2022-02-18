新北老翁加入「飆股群組」　一出手就大賺…卻讓千萬退休金泡湯

圖文／鏡週刊

新北一名七旬林姓老翁，去年在網路上認識網友，對方透過LINE邀他加入「飆股群組」，並掛保證高獲利、穩賺不賠，事後林翁共滙了1100多萬元到指定帳戶，才發現背後有詐騙集團在搞鬼，警方獲報已逮捕多名詐騙集團車手送辦，將持續追查幕後黑手，希望將其一網打盡，避免更多人受害。

警方表示，去年6月，林翁收到不明line訊息，得知可加入飆股群組，對方先是取得老翁信任，接著佯稱有高報酬的投資，之後以投資外匯、期貨可大幅獲利等話術，讓林翁下載並安裝詐騙集團自行開發的APP。

林翁見群組內不少人表示只要跟著某某「經理」的指示下單，錢就能輕鬆入袋，還po出不少獲利的對帳單，讓老翁不疑有他，陸續匯了1100多萬元到指定帳戶，並跟著「經理」下單，果真讓老翁賺了一筆意外之財。

但當林翁想取回款項，對方卻不斷推拖，最後還將他踢出群組，林翁只好報警求助，警方調查後發現是詐騙集團在搞鬼，全台至少有112名被害人受騙上當，得手金額約2千多萬元，警方現已陸續逮捕鄭姓男子共14名車手及人頭帳戶，全案依詐欺及洗錢防制條例等罪嫌送辦，並持續追查中。



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