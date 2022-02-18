快訊／房屋代銷延伸「宗教聚餐團」增15確診！　累計24人中鏢

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增16例本土個案，其中15例與房屋代銷（案19816）參加的宗教團體聚餐有關，個案分布以新北7例最多、其次為台北5例、高雄2例、台南1例，目前全案累計24人確診，足跡橫跨雙北、台南、高雄、台東5縣市。

案19816為新北設計師（案19665）不明傳播鏈延伸，其同事曾與設計師同餐廳用餐，之後造成職場群聚，又傳給家人、宗教團體聚會友人，加上設計師衍伸5名個案，全案累積30人確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中表示，今日新增的15名個案都是參與佛道雙修協會聚會，成員分佈全台各地，職業與接觸者都不同，是目前最需關注的個案，不過相關地方政府匡列很積極速度相對快，希望盡速把它控制下來。

▲案19665個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，該條群聚可能還會擴大，建議民眾聚餐唱歌要做好自保，第一是吃東西不要講話，吃完就把口罩戴起來，第二是隨時隨地口罩戴好，第三就是能不去最好不要參加。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。