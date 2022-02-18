校友會勾搭人夫！小三被抓包不認帳　1張「男友視角」照露餡臉綠了

▲台中正宮抓包丈夫外遇，認為小三明知道丈夫的已婚身分，卻人與其交往，因此怒對小三提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名正宮抓包丈夫外遇，經常與小三同遊共宿，甚至拍下親密合照，還有極為親密的對話，讓她大為崩潰，憤而對小三提告求償。不過，小三矢口否認姦情，但卻被一張「男友視角」照片打臉，最終法官仍判小三須賠償正宮30萬元。

正宮主張，她與丈夫結婚多年，而小三明知道丈夫的已婚身分，卻仍與丈夫發展出婚外情，2人不但共同出遊，還有親密合照、親密對話，甚至還共同單獨在旅館過夜，讓她大受打擊，憤而對小三提告求償。

對此，小三矢口否認姦情，並稱2人出遊是參加大學校友會所舉辦的旅遊團，而非單獨出遊，而親密對話的部分，她也否認正宮所提出的截圖就是她所為。至於親密合照，則是人夫趁她不備時時親吻她，但2人並沒有在公眾場合擁抱接吻。

不過，法官審理時勘驗正宮提出的證據發現，2人確實是參加校友會旅行團，但其中一張照片中，小三面向前方，左手向後搭在人夫左手，以此方式來拍攝時下流行的男友視角照，另外還有小三餵食人夫吃冰淇淋的照片，甚至是接吻、摟抱的行為，法官以此認定2人的行為已侵害正宮配偶權。

此外，2人的對話中也以「寶貝」、「寶貝老公」互稱，對話內容也相當親密，綜合所有證據，法官認定小三行為侵害了正宮權益，最終判決小三須賠償正宮30萬元。全案可上訴。