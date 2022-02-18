國三重大車禍！貨車撞聯結車　駕駛拋飛邊坡不治

▲國三嘉義水上車禍。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者翁聖勳、葉國吏／嘉義、綜合報導

國道3號今早6點多發生嚴重事故，貨車與聯結車追撞，貨車駕駛被拋出邊坡，現場無生命跡象，緊急送醫急救，但最後仍傷重宣告不治。

國道第八公路警察大隊指出，國道三號今晨6點多、南下301公里、嘉義水上系統交流道附近發生貨車追撞聯結車事故，貨車車頭幾乎全毀，駕駛被拋飛到邊坡，救難人員到現場時已經無生命跡象，緊急送醫急救，但最後因傷勢過重，院方於8點26分宣告不治。

出稿：08：01

更新：08：26